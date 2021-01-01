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जागरूकता से जीते हम:कोविड सेंटर में भर्ती इकलौता पॉजिटिव भी स्वस्थ, 272 दिन बाद सुकून का शून्य

गुना5 घंटे पहले
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  • जिले में 17 एक्टिव मरीज पर सभी होमआइसोलेट, कोई गंभीर नहीं

कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका जिले के लिए राहत लेकर आया... 1 फरवरी ऐसा दिन होगा, जब जिले के कोविड सेंटर में एक भी संक्रमित नहीं होगा। 272 दिन पहले 6 मई को जिले में पहला कोरोना संक्रमित मिला था और अब मात्र एक मरीज बचा था, जिसकी रविवार को रिपोर्ट निगेटिव आ गई, इसलिए सोमवार को इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि जिले भर में 17 मरीज ऐसे हैं, जो संक्रमित तो हैं, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं है। इसमें से 6 होम आइसोलेट हैं, बाकी बाहर हैं। कोविड सेंटर के प्रभारी डॉ. सुनील यादव ने बताया कि यह राहत भरी खबर हैं, जो संक्रमित है, वह पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसे अब घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। लोगों के सहयोग से जिले की रिकवरी रेट भी 97.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

अब तक 1508 मरीज ठीक
जिले भर के आंकड़ों पर नजर डाले तो कुल पॉजिटिव 1551 मरीज आए थे, इसमें से 26 की अब तक मौत हो चुकी है। 1508 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 17 मरीज एक्टिव है, जिसमें से 6 गुना में ही होम आइसोलेट है, बाकी बाहर हैं। लेकिन कोई गंभीर नहीं है।

दूसरा चरण समाप्त
कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो चुका है। अगले के लिए तिथि घोषित होगी। इसके बाद टीकाकरण होगा। इसलिए अब पोलियाे का टीकाकरण शुरू हो चुका है।

दो दिन बाद कोरोना पॉजिटिव : बीते दो दिन से एक भी कोविड 19 केस न मिलने का सिलसिला रविवार को टूट गया। रेपिड एंटीजन टेस्ट से एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल 247 जांच रिपोर्ट में एकमात्र केस मिला। इस तरह रविवार तक कुल प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 57 हजार के पार पहुंच गई। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पहुंच गई है। इनमें से ज्यादातर अन्य जिलों में भर्ती हैं या होम आइसोलेट हैं।

जिले का रिकवरी रेट 97.2%, आज सुबह 10.30 बजे खाली हो जाएगा सेंटर

17 एक्टिव मरीज होम आइसोलेट, 1 भी गंभीर नहीं
सबसे सुखद बात यह है कि कोरोना संक्रमण की वजह से 36 दिन में एक भी मौत नहीं हुई है। 27 दिसंबर को एक मौत जिला अस्पताल में हुई थी। इसके बाद से ही राहत है। जिले में 17 एक्टिव मरीज हैं, इसमें से कोई भी गंभीर नहीं है। जिले में बने कोविड कमांड सेंटर से इन मरीजों की लगातार निगरानी हो रही है।
छुट्‌टी की घोषणा आज
कोविड सेंटर में कार्यरत डॉक्टर नसरीन ने बताया कि एक मरीज पूरी तरह ठीक हो चुका है। इस मरीज को छुट्‌टी करने की घोषणा सोमवार सुबह 10.30 बजे की जाएगी। वहीं होम आइसोलेट मरीजों की निगरानी भी हम रख रहे हैं, उनसे सुबह-शाम और दोपहर में हाल-चाल पूछे जाते हैं। निगरानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रखी जा रही है।

रिकवरी दर बढ़ी है, उम्मीद...आगे भी ऐसा ही होगा
^फरवरी माह सुखद समाचार लेकर आया है। कोविड टीका से भी संक्रमण से बचाव होगा। वहीं लोगों की जागरुकता और सावधानी से संक्रमण दर भी घटी है। वहीं रिकवरी दर भी बढ़ी है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही चलेगा।-पी बुनकर, सीएमएचओ

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