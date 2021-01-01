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रफूचक्कर:ढाई साल पहले मालिक की 13 भैंसें बेची, अब गिरफ्तार

गुना5 घंटे पहले
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  • आरोपी हर पांच माह में बदल लेता था ठिकाना

ढाई साल पहले 13 भैंसों को आगरा में बेचकर रफूचक्कर होने वाले 5 हजार के इनामी को पुलिस ने अशोकनगर जिले के चंदेरी से हिरासत में ले लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार था। उसके पुराने ठिकानों पर दबिश भी दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी हर 5 माह में अपने ठिकाने बदल लेता था, जिससे वह पकड़ में नहीं आ पा रहा था। हाल ही में पता चला कि वह चंदेरी में रह रहा है। इससे पूरी प्लानिंग कर दबिश दी गई तो आरोपी अपने नए ठिकाने पर मिला। आगरा में बेची थीं भैंस:कोतवाली पुलिस ने 13 सितंबर 2018 को फरियादी बसीम अकरम की शिकायत पर आरोपी बहीद खान पर अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया था। आरोपी फरियादी के यहां ही काम करता था, वह उनकी भैंस ले जाता था। उसकी नीयत में खोट आया तो 13 भैंसों को ट्रक में भरकर ले गया और आगरा में बेच दीं, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए के लगभग की थीं। वह गुना का ठिकाना भी छोड़कर चला गया था।

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