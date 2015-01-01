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गड़बड़ी की शिकायत:राशन का गेहूं-चावल राजस्थान ले जा रहे ट्रैक्टर को लोगों ने पकड़ा

गुना3 घंटे पहले
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  • लोगों ने पहले भी की थी शिकायत पर कार्रवाई न होने से रंगे हाथ पकड़ने कर रहे थे निगरानी

मृगवास के पास फतेहगढ़ की राशन दुकान का चावल व गेहूं अवैध रूप से राजस्थान ले जाते हुए पकड़ा गया। यह काम गांव के ही लोगों ने किया, जो लंबे समय से इस गडबड़ी पर निगाह रखे हुए थे। इस दुकान पर पहले भी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थीं। इसके बाद इसका संचालन वटावदा सोसायटी को दे दिया गया पर स्थिति जस की तस रही। जानकारी के अनुसार लोगों ने गांव से करीब 2 किमी दूर बसाड़ के बालाजी नामक जगह पर इस ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। यहां से राजस्थान की सीमा महज 2-3 किमी दूर रह जाती है। लोगों को देखकर ट्रैक्टर-ट्रॉली के ड्राइवर व एक व्यक्ति भाग खड़े हुए। उतहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रिकॉर्ड की जांच की गई तो बीते 4 माह के दौरान अनाज की आवक और वितरण के बीच घपला पाया गया। आपूर्ति अधिकारी शिवराम सिंह कुशवाह ने बताया कि इस मामले में सेल्समेन लालचंद भील और बटावदा के प्रबंधक हरिनारायण धाकड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सेल्समेन को दो माह पहले शिकायत मिलने पर हटा दिया गया था दो माह पहले जांच हो जाती तो घपला आगे नहीं बढ़ता : गांव के लोगों ने बताया कि बीते 4 माह से फतेहपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है। दो माह पहले इसी के चलते सेल्समेन को हटाया गया। पर रिकॉर्ड की छानबीन नहीं की गई। अब यह बात सामने आ रही है कि तब से लेकर अब तक लगातार गरीबों का गेहूं-चावल ठिकाने लगाया जा रहा था। अगर तभी यह जांच हो जाती और एफआईआर कर देते तो कम से कम बाकी के दो माह तक लोगों को परेशान न होना पड़ता।

लोग खुद आगे न आते तो कार्रवाई ही नहीं होती
कई लोगों ने यह भी बताया कि इस मामले में विभाग के अधिकारियों को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने सबूत सहित मामले का खुलासा कर दिया। इसके लिए लंबे समय से वे निगरानी कर रहे थे कि माल किस तरह एक से दूसरी जगह भेजा जाता है। लोगों का यह भी कहना था कि कई बार शिकायत के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने तय किया कि अब हम ही लोगों को रंगे हाथाें पकड़वाएंगे।

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