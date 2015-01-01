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दादागिरी...:निर्माण के लिए सड़क पर खुदवा दिए नींव के गड्‌ढे, पुलिस को सूचना दी तो भाग खड़े हुए

गुना3 घंटे पहले
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  • खुलासा : सालों से सार्वजनिक इस्तेमाल हो रही जमीन की हो चुकी है तीन रजिस्ट्री भास्कर संवाददाता

तेलघानी चौराहे से मंडी की ओर जाने वाला रास्ता, आगे जाकर दो भागों में बंट जाता है। यह दोनों ही रास्ते हाट रोड पर खुलते हैं। इनके बीच में जमीन का एक टुकड़ा सालों से खाली पड़ा है। गुरुवार को सुबह कुछ लोगों ने अचानक इस जगह पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। देखते ही देखते नींव के लिए 6-7 गड्ढे खुदवा दिए गए। एक शख्स दावा कर रहा था कि उसके पास इस जमीन की रजिस्ट्री है। इसी दौरान आसपास के लोग एकत्रित होने लगे। मामला पुलिस, तहसीलदार और नगर पालिका तक पहुंच गया। इस बीच बात बिगड़ती देख उक्त शख्स और खुदाई कर रहे मजदूर मौके से गायब हो गए। तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो शख्स जमीन पर दावा कर रहा था उसका नाम सुभाष शर्मा है। वह पहले भी जमीन से जुड़े मामलों का लेकर विवादित रह चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस जमीन को लेकर तीन रजिस्ट्रियां होने की जानकारी मिली है। यह भी पता चला है कि इसे लेकर कुछ पक्षों के बीच अदालत में मामला भी चल रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि इस जमीन का नामांतरण किसके नाम पर है।

सालों से खाली पड़ी है जमीन
पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता हर्ष मेर ने बताया कि यह जमीन सालों से खाली पड़ी है। कोई इसे सरकारी बताता है, तो कोई निजी। वर्तमान में हालात ऐसे बन गए हैं कि इस जमीन पर अगर कोई निर्माण होता है तो यहां भारी अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी। कई मकानों के तो रास्ते ही इस जमीन से होकर जाते हैं। यह रोड का ही हिस्सा है। इसे तिराहे का रूप दे दिया जाना चाहिए।

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