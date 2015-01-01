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फिर बदली हवा:पश्चिमी विक्षोभ से 15 को बूंदाबांदी की संभावना

गुना3 घंटे पहले
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  • दिन व रात के तापमान में 2 डिग्री का इजाफा, रात का पारा 12 दिन बाद 15 डिग्री पर पहुंचा

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण अंचल का मौसम अचानक बदल गया। दिन व रात के तापमान में दो डिग्री का इजाफा हो गया। वहीं 15 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। गुरुवार को दिन का तापमान 31 डिग्री पर पहुंच गया। यह पिछले दिन के मुकाबले 2 डिग्री अधिक रहा। करीब 5 दिन बाद अधिकतम तापमान 30 डिग्री के ऊपर गया। इसी तरह रात का पारा भी 12 दिन बाद 15 डिग्री पर पहुंचा। इस दौरान यह 12 से 13 के बीच ही बना हुआ था। आगे क्या : मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो-तीन दिन तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। वहीं 14-15 को आसमान में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में बर्फबारी और बारिश की संभावना बनती है। जब यह सिस्टम गुजर जाता है तो फिर हवा का रुख उत्तरी होने लगता है। इससे तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हाे जाता है।

दक्षिण-पश्चिमी हवा का रुख
हवा का रुख फिलहाल बदल गया है। यह उत्तर-पश्चिम की बजाए दक्षिण पश्चिमी हो गया। उत्तर से आने वाली हवा के मुकाबले यह कम ठंडी और नम रहती है। इससे नमी भी बढ़ गई। करीब 15 दिन बाद शाम की आर्द्रता भी 50 फीसदी से ऊपर पहुंच गई।

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