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चांटे का बदला...:डकैती से: उधार न देने पर बाइक शोरूम संचालक के कर्मचारी नेे थप्पड़ जड़ा

गुना18 मिनट पहले
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बीनागंज में बाइक शोरूम संचालक के यहां हुई 18 लाख की डकैती मामले में पड़ोसी युवक ही मास्टर माइंड निकला। एक चांटे का बदला लेने के लिए आरोपी पिछले कई माह से योजना बना रहा था, वह पारदियों के संपर्क में आया और रेकी कर डकैती डलवा दी। पुलिस ने 25 दिन में पड़ताल के बाद इस पूरी वारदात का खुलासा किया। आरोपी ने पारदियों की गैंग से यह वारदात कराई, जिसमें से एक आरोपी भी हत्थे चढ़ गया है। इनके पास से लूटपाट के 50 हजार रुपए नकद और सोने-चांदी के जेबर जब्त किए हैं। आरोपियों ने डकैती के माल का आपस में बांट लिया था। इस वारदात के खुलासे को लेकर आईजी ने 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रयास जारी हैं। थाना प्रभारी राकेश गुप्ता, चौकी प्रभारी रासबिहारी शर्मा एवं सायबर सेल प्रभारी मसी खान एवं उनकी टीम ने इस वारदात के तथ्य जुटाए और आरोपियों को पकड़ा। बंदूक के साथ 10 से ज्यादा बदमाश घुसे थे बाइक संचालक के यहां : 21-22 नवंबर की दरमियानी रात बीनागंज निवासी बाइक शोरूम संचालक के घर 10 से ज्यादा बदमाश घुसे थे। आरोपी 5 लाख नगदी, सोने का एक मगंलसूत्र, एक जोड कान के टाप्स, कनोटी एवं इसी मकान में किराये से रह रही एक महिला के कमरे में भी घुसकर 15 हजार रुपए व सोने चांदी के जेवर आदि लूट ले गए थे। फरियादी ने लूटे गए माल की कीमत 18 लाख बताई थी।

आरोपियों ने बांट लिए थे पैसे
इस वारदात में 10 से ज्यादा आरोपी है। पड़ोसी के अलावा एक पारदी मुरादपुर का पकड़ा गया है। मास्टर माइंड के हाथ 60 हजार रुपए नकद, सोनी की एक जोड़ी कान कनोटी हिस्से में आईं थीं। इसमें से 25 हजार आरोपी ने खर्च कर दिए। वहीं पारदी के हिस्से में सोने की चेन, चांदी की पायल, 25 हजार रुपए व 306 बोर के कारतूस हिस्से में आए थे। आरोपी ने 10 हजार खर्च कर दिए। बाकी रकम पुलिस ने जब्त कर ली। आरोपी के बाकी साथियों के पास रकम है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब्ती की जाएगी।

सायबर सेल की भूमिका : इस वारदात के खुलासे में सायबर सेल की प्रमुख भूमिका बताई जाती है। प्रभारी मसी खान, अजेंद्रपाल, कुलदीप भदौरिया, माखन चौधरी एवं पुलिस टीम ने पूरी खोज की। सायबर सेल को एक सुराग मिला। इसी आधार पर पड़ोसी पर शक गहराया, वह घर छोड़कर भाग गया था। दूसरी जगह छिपकर रह रहा था। जब इसे दबोचा तो सब कुछ उगल दिया।

पारदियों से संपर्क किया फिर बुलाया
इस वारदात का मास्टर माइंड ग्राम भानपुरा निवासी हाल श्रीमाल कॉलोनी बीनागंज निवासी 36 वर्षीय युवक है, जो फरियादी का पड़ोसी भी है। इसका विवाद शोरूम संचालक से चल रहा था। क्योंकि यह उधार के पैसे नहीं दे रहा था। इस वजह से शोरूम संचालक के कर्मचारी जब इसके पास पैसे लेने गए तो विवाद हो गया। कर्मचारी ने इसे चांटा मार दिया था। बस इसी बात को लेकर वह बदला लेने की योजना बना रहा था। आरोपी की ससुराल गुना के पटेल नगर में हैं, वह यहां आता-जाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती पारदियों से हुई और उसने बीनागंज बुलाया। इन्हें पड़ोसी का घर बताकर वारदात करवाई।

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