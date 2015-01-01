पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिलावट:सैंपलिंग: घटिया मसाले-बेसन से बन रहा था दीप ज्योति नमकीन

गुना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई में सैंपलिंग के साथ-साथ अन्य कमियों को भी देखा जा रहा है। बुधवार को हरिपुर रोड स्थित दीप ज्योति नमकीन पर खाद्य संरक्षा विभाग ने पहुंचकर सैंपलिंग की कार्रवाई की थी। यह टीम वापस लौट आई थी। फिर से एसडीएम ने नायब तहसीलदार को भेजा। उन्होंने देखा कि कारखाने में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। इसके बाद इन्हें जब्त किया गया। निर्माण स्थल से 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्ती किए । इससे पहले तेल, बेसन, नमकीन, मैदा सहित 12 सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए। दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग: कारखाने पर दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। एसडीएम गुना-बमोरी अंकिता जैन ने बताया कि दीप ज्योति नमकीन निर्माण स्थल पर नमकीन बनाने के लिए घटिया स्तर का मसाला एवं अन्य दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। आसपास गंदगी भी पाई गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें