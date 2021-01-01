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छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही:11821 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अटकी, 21 संकुल प्राचार्य जिम्मेदार

गुना2 घंटे पहले
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  • मैपिंग नहीं: डीईओ ने तीन दिन का समय दिया

समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत जिले में हजारों छात्र-छात्राओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, इस वजह से उनकी छात्रवृत्ति अटक सकती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीईओ अशोक पवार ने 21 संकुल प्रभारी को चेतावनी जारी की है, उनसे कहा है कि अगर 3 दिन में प्रगति नहीं आई तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।

वहीं स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं, इसमें कई निजी स्कूल भी शामिल हैं। शासन की प्राथमिकता वाली समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल मैपिंग का कार्य किया जाता है पर कई स्कूल लापरवाही बरतते हैं, जिससे रैकिंग में जिला पिछड़ जाता है।

800 से ज्यादा स्कूल

जिले भर में 800 से ज्यादा स्कूलों ने 11821 छात्र-छात्राओं की अब तक मैपिंग नहीं की है, जबकि अन्य जिले में यह कार्य शतप्रतिशत हो चुका है। गुना की स्थिति खराब है। इसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं। अगर निजी स्कूलों ने समय पर काम नहीं किया तो उनकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है। वहीं संकुल प्राचार्यों के माध्यम से इन स्कूलों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

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