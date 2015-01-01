पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अज्ञात बदमाश:स्कूटी चलाने को ली पर वापस नहीं दी, मामला दर्ज

गुना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की स्कूटी चलाने के लिए ली और वापस न देने वाले व्यक्ति पर अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया गया है। रेलवे कालोनी निवासी एक व्यक्ति के घर से अज्ञात बदमाश सोने-चांदी के जेवर ले उड़े, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह वारदात कोतवाली क्षेत्र की हैं, जगत टॉकिज क्षेत्र में रहने वाली मुन्नी बाई की शिकायत पर बजरंगगढ़ निवासी हीरा सिंह पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला को स्कूटी वापस नहीं दे रहा था। वहीं नजूल कालोनी निवासी दीपेश की ओमनी कार से अज्ञात बदमाशों ने स्टेपनी चोरी कर ली। तीसरी वारदात रेलवे कालोनी में हुई, यहां रहने वाले गजानंद के घर में अज्ञात बदमाश घुसे आरोपी नकदी और सोने चांदी के 35 हजार रुपए के जेवर ले उड़े।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें