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  • Shopkeepers Will Not Give Goods Without Mask, Container Will Not Be In The Same House, The Scope Will Increase

सितंबर जैसी सख्ती:दुकानदार बिना मास्क वाले को नहीं देंगे सामान, कंटेनमेंट 1 ही घर में नहीं, दायरा बढ़ेगा

गुना3 घंटे पहले
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  • सावधान नवंबर के 5 दिनों में 22 मामले... कलेक्टर ने बैठक में सभी एसडीएम से क्षेत्र की समीक्षा करने को कहा

उप चुनाव के लिए मतदान होते ही कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे। बुधवार को एक ही दिन में 11 और गुुरुवार को भी 11 संक्रमित मिलने के बाद निष्क्रिय पड़ी टीमों को फिर से मैदान में उतारा जाएगा। अब कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, अभी सिर्फ एक जाली लगाकर खानापूर्ति की जा रही है। उधर दीपावली के त्योहार को देखते हुए भी संक्रमण के बचाव को लेकर सख्ती शुरू होगी। कोई भी दुकानदार बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। खुद तो मास्क पहनेंगे ही और ग्राहकों से भी कहेंगे कि इसका इस्तेमाल करें। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त एसडीएम से कहा है कि वह गंभीरता से मामलों को लें, अगर कहीं पर भी लगता है कि लापरवाही हैं तो सख्ती करें। कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा करें, हर व्यक्ति मास्क जरूर पहने इसके लिए नगर पालिकाएं अभियान चलाएं। पॉजिटिव की हिस्ट्री परिवार तक नहीं होगी सीमित: पॉजिटिव की हिस्ट्री तलाशने के दौरान पहले की तरह काम होगा, अब सिर्फ परिवार तक ही स्वास्थ्य दल सीमित नहीं होगा, इसके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जाएगी।

ये गंभीरता इसलिए क्योंकि गुरुवार को भी 11 संक्रमित मिले
अक्टूबर के अंतिम दिनों में अचानक कोरोना संक्रमण के मामले घट गए थे, इसके बाद से ही स्वास्थ्य दल भी निष्क्रिय हो गया था। अब मामले आने लगे हैं, वहीं ठंड की वजह से माना जा रहा है कि फिर से कोरोना पलटवार करेगा। इसी आशंका को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया है, कलेक्टर ने ही सभी अधिकारी को तलब कर लिया। वहीं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी चर्चा की और उनसे कहा कि अपने-अपने स्तर पर व्यवस्थाएं देखें। एसडीएम अंकिता जैन को कोविड कमांड सेंटर देखने के लिए भेजा, उनके साथ रोग निगरानी समिति के सदस्य सत्येंद्र रघुवंशी भी पहुंचे। एसडीएम ने होम क्वारेंटाइन मरीजों से वीडियो कॉल कर चर्चा की। इस दौरान एक मरीज ने दवा न मिलने की बात कही तो तत्काल भेजी।

कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका, सावधानी जरूरी
^मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए इसे जीवन का हिस्सा बना रहें, सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मामले आने पर इसकी समीक्षा करेंगे, इसके साथ ही स्वास्थ्य सर्वे भी कराएंगे। आशंका है कि संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हम पहले से ही सावधानी रखने के लिए पूरी टीम को तैयार कर रहे हैं।
-कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

10 शहर में और 1 कोरोना पॉजिटिव राघौगढ़ में मिला
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 11 पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए। इनमें से 10 तो गुना शहर के हैं। जबकि एक मामला राघौगढ़ क्षेत्र के दोराना का सामने आया। शहर में ईदगाह, जगदीश कालोनी में 2-2 और ताटके मार्केट के पास 3 पॉजिटिव मिले। 3 लोग एक ही परिवार के बताए जाते हैं। जबकि 1-1 मामला बायपास और तलैया मोहल्ला के रहे। नए पॉजिटिव मामलों में चार महिलाएं एवं सात पुरुष हैं।

अब पहले की तरह यह टीमें काम करेंगी
15 टीमें रखेंगी नजर: रेडिप रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) और मेडिकल मोबाइल यूनिट (एमएमयू) को फिर से मैदान में उतारा जाएगा, कभी काफी दिनों से यह टीम की सक्रियता कम हो गई थी। जिले में 15 टीम काम करेंगी। एक टीम के साथ डॉक्टर भी रहेंगे। पॉजिटिव मामले की सूचना मिलते ही यह टीम तत्काल पहुंचेगी। इनकी जिम्मेदारी होगी कि मरीज के संपर्क में आने वालों की जानकारी लें, उनका सैंपल कराएं। इसके अलावा लक्षण हैं या नहीं? इसकी भी स्थिति पता लगाए, फिर इसी आधार पर होम क्वारेंटाइन या कोविड सेंटर में भर्ती करने का फैसला लिया जाएगा।

नगर पालिकाएं चलाएंगी अभियान
मास्क ही बचाव है, इसका पहनना जरुरी है, इसलिए नगर पालिकाएं पहले की तरह अभियान चलाएंगी, ताकि बिना मास्क के कोई वाहन न निकलें। ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बाजार में मास्क पहनना जरुरी होगा, इसके बिना दुकानदार सामान नहीं देगा।

कोविड कमांड सेंटर की निगरानी होगी
जिला स्तर पर बना कोविड कमांड सेंटर की निगरानी लगातार होगी, एसडीएम अचानक पहुंचकर इसे देखेंगी। यहां भी व्यवस्थाएं 24 घंटे ठीक चल रही हैं या नहीं? क्योंकि इस सेंटर से होम क्वारेंटाइन मरीजों पर निगरानी रखी जाती है। उसने वीडियो कॉल कर चर्चा होती है।

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