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विधिक साक्षरता शिविर:माधौपुर, ढौंगाचक व पाली को विवाद हीन ग्राम योजना में जोड़ने का तय किया लक्ष्य

गुना2 घंटे पहले
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विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र। - Dainik Bhaskar
विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र।
  • विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर तीनों ग्रामों को विवाद विहीन बनाने ग्रामीणों को दी समझाइश

ग्राम माधौपुर चक, ढौंगाचक एवं पाली में नालसा आदिवासियों के अधिकारों का आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं, योजना 2015 के तहत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला न्यायधीश अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशन में किया गया।

विधिक साक्षरता शिविरों में अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की। तीनों ग्रामों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रमेश डाबर, ग्राम पंचायत डुंगासरा के सरपंच प्रतिनिधि मुनेश धाकड़, सचिव सुरेश धाकड़, सहायक उपनिरीक्षक कृपाण सिंह यादव, रोजगार सहायता अशोक शिवहरे, प्रधान अध्यापक मांगीलाल कुशवाह, शांतिलाल यादव, पीएलवी हेमराज बैरागी सहित ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली के ग्रामीणजन, शिक्षक उपस्थित रहे।

बनेंगा विवाद विहीन ग्राम : विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 में चयन किए जाने पर प्रक्रिया इन तीनों ग्रामों में निवास कर रहे व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न हो तथा यदि हो तो विवाद को आपसी सूझ-बूझ, सुझाव व समझौते द्वारा निराकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा दल गठित किया जाएगा। जिसमें गांव के गुरूजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्रामों के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम संरकार के प्रतिनिधि, ग्राम के दो प्रतिष्ठित स्वंयसेवी व जिला विधि सहायता अधिकारी सदस्य होंगें। इनके द्वारा उक्त विवादों का निराकरण कराए जाने का प्रयास कराया जाएगा।

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