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प्रशिक्षण वाहनों को हरी झंडी:साक्षरता प्रोग्राम से ग्रामीणों को जागरूक करेंगे दल

गुना2 घंटे पहले
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गुना। वित्तीय साक्षरता रथ को रवाना करते बैंक अधिकारी। - Dainik Bhaskar
गुना। वित्तीय साक्षरता रथ को रवाना करते बैंक अधिकारी।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरकेएस चौहान ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त डिजीटल वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम के तहत पैक्स समिति के ग्रामों में किसानों एवं ग्रामवासियों को नाबार्ड, शासन की योजानाओं, डिजीटल बैंकिंग भीम एप, बचत एवं ऋण, केसीसी के लाभ एवं बैकिंग धोखाधड़ी से बचने संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण दाता संस्था भाग्यश्री सेवा संस्थान आरोन एवं जतन उजाला सेवा संस्था शिवपुरी के प्रशिक्षण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षण कार्य का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरकेएस चौहान के साथ प्रबंधक लेखा रोहित श्रीवास्तव, प्रबंधक विपणन बीएम अग्रवाल, प्रबंधक विधि लालाराम चौपरिया, भाग्यश्री सेवा संस्थान के प्रोग्रामर अजय सोनी एवं उनकी टीम व जतन उजाला सेवा संस्था शिवपुरी के प्रबंधक अशोक शर्मा एवं उनकी टीम सदस्य उपस्थित रहें।

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