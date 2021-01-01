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कारोबारी प्रशासन:नानाखेड़ी में ही अस्थाई तौर पर लगेगी थाेक सब्जी मंडी

गुना5 घंटे पहले
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थोक सब्जी मंडी को लेकर चल रहा विवाद थम गया है, कई दिन से कारोबारी प्रशासन को शिकायत कर रहे थे, उनका कहना था कि नंबरिंग से जगह आवंटित की जाए। इस समस्या का हल निकालने के लिए रविवार को जगह का आवंटन किया गया। यह पूरी प्रक्रिया एसडीएम एवं मंडी भारसाधक अधिकारी अंकिता जैन की मौजूदगी में हुई। इस दौरान तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव,सीएमएओ तेज सिंह यादव एवं मंडी सचिव मुरारीलाल मीना भी मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों ने दस्तावेज देखें, फिर दुकान नंबर आवंटित किया।

यह अस्थाई व्यवस्था है
मंडी सचिव मुरारीलाल मीना ने बताया कि अभी अस्थाई तौर पर यह व्यवस्था की गई है, ताकि वाद-विवाद न हो, जिन्हें जो जगह आवंटित की है, वह उसी जगह पर बैठेंगे।

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