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मारपीट और लूट:घर में घुसे बदमाश, किसान ने कुल्हाड़ी उठाई तो पत्थरों से घायल कर की लूटकर भागे

गुना2 घंटे पहले
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गोलाखेड़ी गांव में बदमाशों ने एक परिवार को निशाना बनाया, आरोपी दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर जैसे ही घुसे तो फरियादी जाग गया। उसने कुल्हाड़ी उठा ली। यह देख बदमाश भड़क गए और पत्थरों से हमला कर दिया। इस वारदात में किसान घायल हो गया, वहीं उसकी पत्नी बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। यह वारदात धरनावदा थाना क्षेत्र के गोलाखेड़ी में हुई।

वहीं इसी थाना क्षेत्र के गोपीसागर डेम पर भी एक युवक के साथ लूटपाट की गई है। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि आरोपियों की खोजबीन जारी है। पारदियों के गांवों में भी दबिश दी गई है। अलमारी खुलवाकर ले गए जेवर, नकदी: गोलाखेड़ी निवासी पुरुषोत्तम कुशवाह के घर में 4 अज्ञात बदमाश घुसे थे। आरोपियों का मुकाबला करने फरियादी ने कुल्हाड़ी उठा ली, तभी आरोपियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जिससे फरियादी घायल हो गया, तभी उनकी पत्नी भी बचाने के लिए आई। आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया। अलमारी में रखे नकदी 10 हजार, चांदी की करधोनी, पायजेब एवं मंगलसूत्र लूटकर ले गए।

1100 की लूट

गोपीसागर डेम पर घूमने के लिए गए युवक के साथ लूटपाट की गई। गुना के सोनी कालोनी निवासी दीपेश किरार बाइक से गया था, वह डेम पर घूम रहा था। इसी दौरान 2 से 3 युवक आ धमके और विवाद करने लगे। आरोपियों ने युवक को मोबाइल और पर्स छीन लिया, जिसमें 1100 रुपए भी थे।

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