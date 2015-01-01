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हवा फिर दक्षिणी:धुंध से गर्म हवा नीचे बैठी इसलिए नहीं गिर रहा पारा

गुना3 घंटे पहले
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  • अभी दिन का पारा 32.6 और रात का पारा 14.5 डिग्री जो सामान्य से ज्यादा

ग्वालियर-चंबल संभाग के ऊपर प्रतिचक्रवात सक्रिय होने से बीते दो दिन के दौरान रात के तापमान में गिरावट थम गई है। पारा लगातार 14 डिग्री पर बना हुआ है। शनिवार को यह पिछले दिन के मुकाबले 0.2 डिग्री बढ़कर 14.2 पर पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन इसका असर रह सकता है। रात के अलावा दिन का पारा भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। यह 32.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। प्रतिचक्रवात की वजह से हवा रुख पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हो गया है। यानि अंचल में उत्तर की हवाओं का रास्ता रुक गया है। इसी वजह से तापमान बढ़ रहा है। जबकि उत्तर से आने वाली हवा के कारण पारा नीचे आता है।

नॉलेज: धुंध बनी तापमान के गिरावट में बाधा
बादलों की हल्की परत और धूल के मेल से बनी धुंध भी तापमान में गिरावट के रास्ते में बाधा बनी हुई है। इस धुंध के कारण सुबह के समय दृश्यता यानि विजिविलटी 4 किमी रही। जबकि सामान्यता यह 12 किमी रहती हैॅ। वहीं दिन बढ़ने के साथ दृश्यता 10 किमी तक हुई लेकिन फिर भी सामान्य से यह 2 किमी कम ही है। यह स्थिति दो दिन से लगातार बनी हुई है। इस धुंध के कारण रात में तापमान कम नहीं हो पाता। क्योंकि यह धरती की सतह से उठने वाली गर्म हवा को नीचे ही दबा देती है।

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