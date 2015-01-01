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उत्तरी हवा ...:गुरुवार को धुंध थी तो पारा 170 था, शुक्रवार को धूप खिलते ही रात का पारा 30 गिरा

गुना3 घंटे पहले
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  • तीन दिन चल सकता है ठंड का दौर, बुधवार से फिर छा सकते हैं बादल

पश्चिमी विक्षोभ के निकलने के बाद हवा का रुख उत्तरी हो गया है। इससे तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो गुरुवार के मुकाबले 3 डिग्री कम रहा। वहीं दिन का पारा दूसरे दिन भी 25.6 डिग्री पर ही रहा। हालांकि गुरुवार के मुकाबले मौसम के हालात बदले हुए थे, क्योंकि शुक्रवार को दिन में धूप भी खिली रही। जबकि गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक धुंध व बादल की वजह से सूरज छिपा रहा था। दिन में ठंडक बढ़ने की मुख्य वजह रही उत्तर की हवा जो बेहद ठंडी रही। नमी में भी गिरावट आ रही है, यह 53 फीसदी पर पहुंच गई। उत्तर की हवा चलने के साथ ही नमी में आने वाली गिरावट से तापमान और तेजी से नीचे आएगा।
तापमान में उतार-चढ़ाव से रहें सावधान : तापमान में आ रहे उतार चढ़ाव से सावधान रहने की जरूरत है। गुरुवार को जहां रात में 17 डिग्री तापमान था, वह 24 घंटे बाद ही 14 पर आ गया। बूढ़े बालाजी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. रामवीर सिंह रघुवंशी ने बताया कि इस तरह के सीजन में सर्दी-जुकाम की समस्या जल्दी होती है। इसलिए कम ठंड महसूस होने के बावजूद भी लोगों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर रहना चाहिए।

कुछ दिनों में पारा 10 डिग्री तक जाने की संभावना
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार व मंगलवार को पारा 9 से 10 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। कारण यह है कि अंचल में उत्तरी हवा का असर तेज हो रहा है। वहीं बुधवार से बादल छा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। साथ ही कुछ अन्य सिस्टम भी बन सकते हैं। इसके बाद रात का पारा एक बार फिर 14 से 15 डिग्री के दायरे में पहुंच सकता है।

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