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कोरोना काल में ये हाल...:ये लाइन पर्ची के लिए है, यूरिया की बोरी के लिए आज करेंगे मशक्कत

गुना10 मिनट पहले
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विपणन संघ के डबल लॉक खाद गोदाम पर सुबह 4 बजे से किसानों की लाइन लग रही है। हाल ही में बारिश और मौसम में आई ठंडक के चलते यूरिया की डिमांड बढ़ गई है। गोदाम के सामने एक पतली सी पट्‌टी पर आपस में ठसाठस होकर किसान लाइन में खड़े हुए थे। यह लाइन उन किसानों की है जिन्हें शनिवार को खाद मिलेगी। शुक्रवार को तो सिर्फ पर्ची लेने के लिए मशक्कत की जा रही थी। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे किसान रातभर खुले में ही रहेंंगे, जिससे कि अगले दिन खाद ले जा सकें।

गुना में भी यही हाल
हर खाद वितरण केंद्र का यही हाल है। गुना के नानाखेड़ी स्थित डबल लॉक गोदाम पर भी ऐसी ही मारामारी चल रही है। कुछ दिन पहले कलेक्टर ने यहां आकर जायजा लिया था। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए टेंट आदि लगाने के निर्देश भी दिए थे। पर ऐसा नहीं हुआ।

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