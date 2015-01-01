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भोजपुरी समाज:इस बार पूजा की जगह बदली तो पेड़ों के झुरमुट से अस्त होते सूर्य के दर्शन किए

गुना11 मिनट पहले
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  • पहली वाली जगह पर ज्यादा पानी और गहराई होने से अलग किया इंतजाम

शुक्रवार को सिंगवासा पर भोजपुरी समाज ने छठ पूजा की। इसमें अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है। इस बार कुछ खास व नई बातें भी हुईं। एक तो पूजा के लिए आईं महिलाओं को बड़ी मुश्किल से सूर्य दर्शन हो पाए। दरअसल जिस जगह सूर्य अस्त होता था, उसके ठीक सामने एक बड़ा पेड़ था। उससे सूरज छिप रहा था। बड़ी मुश्किल से झुरमुट के बीच उसकी एक झलक दिख पाई। इसकी वजह यह थी कि पिछले साल तक पूजा के लिए मंदिर के पास इंतजाम होता था। इस बार उस हिस्से में पानी ज्यादा होने से वहां पूजा की इजाजत नहीं दी गई।

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