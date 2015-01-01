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  • Traffic Plan Failed On The First Day Of The Festival Season, There Was A Claim To Stop Even The Entry Of Bikes In The Market, But Could Not

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त्यौहार सीजन:त्योहार सीजन के पहले ही दिन नाकाम रहा ट्रैफिक प्लान, बाजार में बाइक तक का प्रवेश बंद करने का दावा था

गुना3 घंटे पहले
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त्यौहार सीजन के पहले दिन गुरुवार को धनतेरस पर बाजार में जमकर भीड़ रही। सुबह 10 बजे से ही निचला बाजार, हाट रोड, सदर बाजार, नई सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीददारी के लिए निकल गए थे कि पैर रखने तक को जगह नहीं मिल रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने दीपावली के तीन दिन, बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक का प्लान बनाया था। पहले दिन इस पर अमल होता नहीं दिखा। मोटर साइकल सवार खूब आते-जाते रहे।

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