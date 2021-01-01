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कार्रवाई:बिलाेनिया में पेट्रोल पंप लूटने वाले फरार आरोपी पकड़े, दो आरोपियों जेल भेजा

गुना2 घंटे पहले
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बिलोनिया पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 मार्च को कैंट थाना क्षेत्र के बिलोनिया स्थित पेट्रोल पंप पर रात में 4 युवक पहुंचे थे। इसमें से एक युवक कोल्हूपुरा दूसरा ग्राम देवरी थाना आरोन तीसरा यूसिटी कॉलोनी एवं चौथा ग्राम विलोनिया निवासी था।

अपनी कार में डीजल डलवाया। इसी दौरान युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के हाथ से नोटों की गड्डी 79200 रुपए छीन लिए । कैंट टीआई अवनीत शर्मा ने बताया कि देवरी और न्यूसिटी कॉलोनी निवासी दो युवकों को लूट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले दो अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

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