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अज्ञात व्यक्ति का शव:तालाब में मिला अज्ञात शव, हाथ पर गुदा है राधा-कृष्ण

गुना3 घंटे पहले
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चांचौड़ा के कमलपुरा तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस का कहना है कि यह पुजारी हो सकता है। क्योंकि इसके हाथ पर राधा-कृष्ण और सीता-राम गुदा है। एफएसएल अधिकारी आरसी अहिरवार ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि शव 3 दिन पुराना है लेकिन इसकी पहचान नहीं हो सकी है। मृतक देखने में पुजारी लग रहा है क्योंकि उसका पूरा हुलिया पुजारी की तरह ही है। भुजाओं पर कई धार्मिक चिन्ह अंकित है। एक हथेली पर बाबा रामदेव भी लिखा हुआ था। वहीं वह तुलसी की एक मामला भी पहने हुए है। पुलिस का कहना है कि यह पहचान होने के बाद ही यह साफ होगा कि इसके साथ क्या हुआ है, वह चांचौड़ा कहां से आया है। क्योंकि क्षेत्र के लोग पहचान नहीं पाए हैं। पीएम के बाद ही यह पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है।

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