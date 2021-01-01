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वाहन चेकिंग:डेढ़ साल से वाहन चोरी करने वाला गिरफ्तार, 6 बाइक जब्त

गुना5 घंटे पहले
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वाहन चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़े एक युवक के पास से 6 चोरी की बाइक जब्त की गईं हैं। आरोपी करीब डेढ़ साल से बाइक चुरा रहा था। उसके ठिकाने से 6 वाहन मिले। आरोपी बाइक चोरी के बाद इन्हें अपने घर के आंगन में छिपा देता था, फिर ग्राहक तलाशता था। इसके बाद कम दाम में महंगी से महंगी बाइक को ठिकाने लगा देता था। सीएसपी नेहा पच्चीसिया, टीआई उमेश मिश्रा ने शहर में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों को लेकर निगरानी बढ़ाई, जगह-जगह चेकिंग पाइंट लगाए। इसी दौरान शहर के एक पाइंट पर चेकिंग के दौरान राजेश बैरागी हत्थे चढ़ा, आरोपी राजस्थान के बारां जिले के बेजापुरा गांव का रहने वाला है। जब इससे पूछताछ की गई तो गुना और बमोरी से बाइक चोरी की बात कबूली। सिर्फ 2 वाहन की पहचान, बाकी के चेचिस नंबर घिसे हुए: सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि वाहनों की जांच कराई गई है, लेकिन दो वाहन का ही डाटा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर मिला है। बाकी की जानकारी नहीं मिल रही है। इन वाहनों पर नंबर बदलकर डाले गए हैं, वह चेचिस नंबर तक घिसे हुए हैं। आरोपी ने बाइक पर जो नंबर अंकित किए हैं वह ज्यादातर मप्र की गाड़ी वाले ही हैं।

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