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स्कूल में स्टूडियो:विशेषज्ञ शिक्षकों के वीडियो से होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी

गुना4 घंटे पहले
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  • उत्कृष्ट विद्यालय के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के अनुभवों का लाभ अन्य स्कूल के छात्रों को मिलेगा

लॉकडाउन में प्रभावित हुई पढ़ाई को बेहतर स्थिति में लाने के लिए शिक्षा विभाग जुट गया है। कोशिश की जा रही है कि बोर्ड परीक्षा में इस बार जिला अच्छी स्थिति में आ जाए लेकिन विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से यह कार्य इतना आसान नहीं है।
इसलिए इसका विकल्प भी तलाशा गया है। जिन स्कूलों में गणित, इंग्लिश जैसे विषयों के शिक्षक नहीं है। उनके लिए वीडियो के माध्यम से कठिन सवालों का संदेह दूर कराने की योजना तैयार कर ली गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उत्कृष्ट में परस्पर अध्ययन योजना शुरू की है। ताकि विशेषज्ञ शिक्षक यहां अध्यापन कार्य कराएं, इसकी वीडियो तैयार की जाए, फिर इसे सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए जिले के सभी स्कूलों में भेजी जाए। इसमें मौजूद कंटेंट से विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान कर सके। वहीं शिक्षक भी इसी आधार पर बच्चों की समस्याओं को दूर कर सके।
40 शिक्षक की टीम तैयार
इस कार्य के लिए 40 शिक्षकों की एक पूरी टीम तैयार की गई है। यह समय-समय पर स्टूडियो में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पवार ने गुरुवार को स्टूडियो का निरीक्षण किया, उन्होंने बताया कि इससे दूरदराज के स्कूल के बच्चों को लाभ मिलेगा। जिन स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक नहीं है, वहां तक हम इस वीडियो की पेन ड्राइव, सोशल मीडिया या अन्य साधनों से भेजेंगे।

12 छात्रों से सीधा संवाद
जिले में गणित, इंग्लिश, रसायन शास्त्र सहित कई विषय के विशेषज्ञों की कमी है। इसे देखते हुए उत्कृष्ट विद्यालय में नई व्यवस्था लागू की गई है। एक स्टूडियो तैयार किया गया है। जिसमें विषय के जानकार शिक्षक 12 छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान हर विषय की पढ़ाई होगी। 30 मिनट तक शंकाओं को दूर करने के लिए संवाद करेंगे। वीडियो तैयार होने के बाद इसे जिले के सभी हाईस्कूल, हायरसेकंडरी स्कूल के शिक्षकों तक भेजा जाएगा। इसके बाद इसके वायरल किया जाएगा।

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