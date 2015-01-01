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नपा चुनाव:मतदाता सूची 12 दिसंबर को होगी जारी

गुना3 घंटे पहले
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नपा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम शुरू हो गया है। कोविड संकट के चलते स्थगित हुई इस प्रक्रिया के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन 12 दिसम्बर, 2020 को होगा। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता-सूची का नगरपालिका, वार्ड एवं अन्य स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर को किया जाएगा। दावे-आपत्ति 21 से 28 नवंबर तक लिए जाएंगे। निराकरण 5 दिसंबर तक होगा।

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