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धर्म:सबसे सरल उपाय भगवान का कीर्तन करना है : गुरुजी

जावर5 घंटे पहले
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  • अन्नपूर्णा नगर सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद भागवत कथा, बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालु

कपिल उपाख्यान दक्ष के अभिमान को भगवान ने दूर किया। ध्रुव चरित्र के माध्यम से भगवान सुखदेवजी ने बताया कि ध्रुव जो कि 5 वर्ष के बालक थे। 5 महीने में भगवान की आराधना कर भगवान का दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।

यह बातें श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यमुना महोत्सव के अंतर्गत अन्नपूर्णा नगर सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन राष्ट्रीय संत महेश गुरूजी उज्जैन ने भक्तों को प्रवचन देते हुए कहीं। समिति के गोपाल ठाकुर ने बताया कि गुरुवार को कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनेगा। महाराजश्री ने आगे कहा कि जड़ भरत प्रसंग गंगाजी का अवतरण और 28 नरकों का वर्णन से राजा परीक्षित के रोम खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव इस तरह तो संसार के सभी प्राणी नरक के वासी हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति से कोई न कोई अपराध हो जाया करता है। जीवों का कल्याण कैसे होगा प्रभु।

सुखदेवजी ने कहा राजन चिंता मत करो भगवान का नाम लेने मात्र से जैसे हजारों वर्षों का कूड़ा छोटी सी आग की चिंगारी से जलकर राख हो जाता है। उसी तरह जीव के हजारों वर्ष के जो पाप हैं वह भगवान के नाम रूपी अग्नि के द्वारा जल जाते हैं। इसलिए कलयुग में जीव के कल्याण के लिए सबसे सरल कोई उपाय है तो वह भगवान का नाम संकीर्तन है। व्यास पीठ की आरती यजमान उदय सिंह संगीता ठाकुर कुंडिया नाथू ने की। मुख्य अतिथि विरेंद्र सिंह ठाकुर,करण सिंह पड़ियार,कृपाल सिंह एडवोकेट, महेन्द्र सिंह एडवोकेट, कुमेर सिंह थे। कथा सुनने के लिए दूर भक्तगण भारी संख्या एकत्रित हो रहे हैं।

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