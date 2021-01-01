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मैच:सारंगपुर ने जीता फाइनल मुकाबला, छह ओवर में ही करनवास को हराया

करनवास5 घंटे पहले
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मैदान में ट्रॉफी व पुरस्कार लेते विजेता टीम के खिलाड़ी। - Dainik Bhaskar
मैदान में ट्रॉफी व पुरस्कार लेते विजेता टीम के खिलाड़ी।
  • शहीद भगत सिंह मैदान पर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित

पिछले दिनों शहीद हुए भारतीय सेना के सैनिक मनीष विश्वकर्मा व लखनलाल जाटव की स्मृति में स्थानीय शहीद भगत सिंह खेल मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में क्वाटर फाइनल मैच खुजनेर व कचनारिया के बीच खेला गया।

इसमें खुजनेर की टीम ने पहले खेलते हुए 8 ओवर में 114 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा मरते हुए कचनारिया की टीम 8 ओवर में 98 रन ही बना पाई। ऐसे में फाइनल मैच में खुजनेर की टीम को जगह मिली। बाद में हुए रोमाचंक मुकाबलों में सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले गए।

मैदान में सेमीफाइनल मैच खुजनेर व सारंगपुर के बीच खेला गया, जिसमें सारंगपुर की टीम ने 8 ओवर में 183 रन बनाए। लाला ने 8 छक्के व 4 चौके की मदद से 62 रन बनाए। इसका पीछा करते हुए 8 ओवर में खुजनेर की टीम के खिलाड़ी मात्र 64 रन ही बना सके व हार का सामना करना पड़ा। अंतत: सारंगपुर ने सेमीफाइनल मुकाबले की बाजी जीत ली। फाइनल मुकाबले में करनवास व सारंगपुर के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें करनवास ने पहले खेलते हुए 8 ओवर में 63 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए सारंगपुर की टीम ने 6 ओवर में ही जीत दर्ज कर फाइनल मुकाबला जीत लिया।

जिसमें ट्रॉफी प्रथम पुरस्कार के रूप में 22 हजार 222 रुपए पूर्व विधायक अमरसिंह यादव खुजनेर एवं दूसरी ट्रॉफी का पुरस्कार 11 हजार 111 रुपए सरपंच मुकेश कुमार यादव ने दिया। साथ ही मेन ऑफ द मैच फाइनल मेन ऑफ द सीरीज, मेन ऑफ द प्लेयर, बेस्ट कैच, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट कीपर, बेस्ट हीटर हेट्रिक सहित कई आकर्षक पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य महेश यादव, रामनरेश धनगर, लखन यादव, हीरालाल मालवीय, बबलूसिंह, भगवानसिंह यादव, राधेश्याम यादव, अखिलेश गुर्जर, महेंद्र यादव, आनंद जैन सहित खिलाड़ी मौजूद थे।

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