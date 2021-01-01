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मंत्री ट्राफी 2021 क्रिकेट प्रतियोगिता:क्रिकेट में मूडरी, टीला और ब्रदर्स 11 ने जीते मैच

मुंगावली2 घंटे पहले
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भानपुरा टोरिया मैदान पर बुधवार को प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाते खिलाड़ी। फोटो भास्कर - Dainik Bhaskar
भानपुरा टोरिया मैदान पर बुधवार को प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाते खिलाड़ी। फोटो भास्कर
  • बुधवार को हुए 3 मुकाबले, क्वालीफाई मैच में बिल्हेरू ने नादनखेड़ी को 7 विकेट से हराया

भानपुरा टोरिया मैदान पर मंत्री ट्राफी 2021 क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता में विधानसभा क्षेत्र की 32 टीमें भाग ले रही हैं। बुधवार को तीन मैच हुए। इसमें मूडरी, टीला और ब्रदर्स 11 ने अपने-अपने मैच एक तरफ मुकाबले में जीत लिए। प्रतियोगिता में एक क्वालीफायर मैच हुआ इसमें बिल्हेरू ने जीत दर्ज की।

मंत्री ट्राफी प्रतियोगिता में हुए पहले मुकाबले में मूडरी ने राजपूत क्रिकेट क्लब रहटवास को 44 रन से हराया। दूसरे मैच टीला और सीहोरा के बीच हुआ। इसमें टीला ने सीहोरा को 57 रन से हरा दिया। मैच में टीला टीम के सौरभ यादव ने 80 रन की शानदार पानी खेली। प्रतियोगिता का तीसरा मैच ब्रदर्स 11 और रिछा के बीच हुआ। इसमें ब्रदर्स 11 ने एक तरफ मुकाबले में रीछा को 5 विकेट से हरा दिया। ब्रदर्स 11 के हैदर ने 40 रन की पानी खेली। इसके बाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्वालीफायर मैच हुआ। इसमें बिल्हेरू ने नादनखेड़ी को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में क्वालीफाई किया।

मैन में बिलहेरू के आकाश दांगी ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। बुधवार को मैच के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल, मोर सिंह गुर्जर, रंजीत सिंह राजपूत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मैच में अर्जुन सिंह दांगी, भूपेंद्र विक्की, पवन, राजकुमार आदि ने सहयोग दिया। प्रतियोगिता की कामेंट्री ब्रिजेंद्र वर्मा, आमिर खान की की।

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