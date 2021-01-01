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कोशिश:समाजसेवी संस्थाएं अस्पताल को नंबर वन बनाने के लिए कर रहीं हैं साफ-सफाई

मुंगावली2 घंटे पहले
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अस्पताल में अपनी सेवाएं देते मानव सेवा समिति के सदस्य। - Dainik Bhaskar
अस्पताल में अपनी सेवाएं देते मानव सेवा समिति के सदस्य।
  • संकट मोचन समिति, पंजाबी महिला समिति और मानव सेवा समिति के सदस्य कर रहे साफ-सफाई

हमारा अस्पताल नंबर 1 अभियान के तहत समाजसेवी संस्थाएं अस्पताल को नंबर वन बनाने के लिए 15-15 दिन के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसके तहत अभी तक दो समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने अस्पताल में सेवा कार्य किया जा रहा है। अब तीसरी संस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है।

अभियान के तहत समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों के कारण अस्पताल की व्यवस्थाओं में भारी सुधार हुआ है। अस्पताल में अब साफ सफाई रहती है। अस्पताल को नंबर वन बनाने के लिए सांसद, मंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसडीएम, अस्पताल प्रबंध की बैठक हुई। इसमें शासकीय अधिकारियों के साथ समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से हमारे अस्पताल को नंबर बनाने के लिए सहयोग करने की बात कही। इसके तहत अस्पताल में एसडीएम राहुल गुप्ता, डॉ. दिनेश त्रिपाठी, डॉ. अमित आर्य, डॉ. पंकज सोनी सहित समाजसेवी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में शहर की तीन समाजसेवी संस्थाओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 15-15 दिन अस्पताल में अपनी ड्यूटी देने की बात कही।

अब तक इन संस्थाओं द्वारा संभाली जा चुकी हैं व्यवस्थाएं

अस्पताल में सबसे पहले संकट मोचन समिति ने 15 दिन व्यवस्थाएं संभाली। इस दौरान समिति के सदस्यों ने 15 दिन तक अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारी। इसके बाद पंजाबी महिला सेवा समिति ने अपनी सेवाएं दीं। दोनों समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अस्पताल की सफाई व्यवस्था सुधारने से अस्पताल में चारों तरफ सफाई दिखाई देने लगी है।

एक फरवरी से मानस सेवा समिति ने संभाली व्यवस्था, करेगी सफाई

मानस सेवा समिति के सदस्यों ने 1 फरवरी से अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। समिति के महामंत्री अब्दुल करीब अंसारी एडवोकेट, अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, डॉ. प्रमोद जैन, धनकुमार चौधरी, कारी जाकिर खान, राजीव रजा, फाजिल कुरेशी, डॉ. अमित नामदेव, डॉ. पंकज सोनी, डॉ. जितेंद्र सोनी, डॉ. जुल्फकार खान जमींदार, आदित्य चौधरी आदि 15 फरवरी तक अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल की साफ-सफाई में अपना योगदान देंगे। समिति के सदस्य अस्पताल पहुंचकर सुबह से ही साफ सफाई करवा रहे हैं।

समाजसेवी संस्थाओं की पहले से परिसर में रहने लगी साफ सफाई

अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बाद अस्पताल की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। पहले जहां अस्पताल अस्पताल परिसर में गंदगी रहती थी। वहीं अब अस्पताल में चारों तरफ साफ-सफाई है। समिति के सदस्यों द्वारा अस्पताल परिसर, अस्पताल, वार्ड आदि जगहों पर साफ-सफाई की है।

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