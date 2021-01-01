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निरीक्षण:12 करोड़ से रोड बनाने वाली कंपनी ने अवैध उत्खनन किया तो 12.60 करोड़ का जुर्माना

नसरुल्लागंज5 घंटे पहले
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सरकारी जमीन से 84 हजार घन मीटर किया अवैध खनन। - Dainik Bhaskar
सरकारी जमीन से 84 हजार घन मीटर किया अवैध खनन।
  • इटावा से छिदगांव मौजी तक बनाई जा रही 26 किमी की सड़क, लोगों ने उत्खनन की शिकायत

बीते छह माह से क्षेत्र की ग्राम पंचायत निमोटा में कन्नौद की बिंदल कंस्ट्रक्शन कंपनी 26 किमी सड़क निर्माण कर रही है। इसके लिए सरकारी पहाड़ खोदकर कोपरा निकालने अवैध उत्खनन करती रही। जिसकी भनक स्थानीय व जिला प्रशासन तक को नहीं लगी।

ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से की। तब कहीं जाकर खनिज विभाग जागा और खनिज व राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां बेतरतीब तरीके से किए गए अवैध खनन को देख वह दंग रह गए। 12 करोड़ की सड़क में साइड सोल्डर व बेस तैयार करने ठेकेदार ने सड़क की कुल कीमत से भी अधिक का खनन कर दिया। खनिज विभाग ने इस मामले में निर्माण एजेंसी के खिलाफ अवैध खनन का 12 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के पास भेजा है।

इटावा से छिदगांव मौजी तक सड़क जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी। ग्रामीण लगातार सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इटावाकलां से छिदगांव मौजी तक 26 किमी सड़क निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। बीते 6 माह पूर्व इसका कार्य कन्नौद की बिंदल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने शुरू कर दिया।

कंपनी के द्वारा शुरु किया गया काम पहले ही विवादों के घेरे में था। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की थी। घटिया निर्माण करने के बाद कंपनी ने सड़क के सोल्डर भरने में आने वाला खर्च बचाने की एवज में शासन को राजस्व का चूना लगाते हुए ग्राम पंचायत निमोटा में कोपरा खुदाई शुरू कर दी। यहां सरकारी जमीन को खोदकर कोपरा निकाला। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो खनिज विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए। और उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति जानी तो अधिकारियों के पैरो तले जमीन खिसक गई।

मौके पर कंपनी ने कोपरा के पहाड़ को मैदान में तब्दील कर दिया था। जब खनिज विभाग ने खुदाई की नप्ती की तो पाया कि निर्माण एजेंसी ने 84 हजार घन मीटर अवैध खनन कर कोपरा मिट्टी निकाली है।

कंपनी को अधिकारियों के आने की खबर कैसे लगी

खनिज व राजस्व विभाग निमोटा पहुंच रहा है। इसकी खबर एजेंसी को लगना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खनिज विभाग के मौके पर पहुंचने से पहले ही एजेंसी ने खुदाई में लगे पोकलेन, जेसीबी व डंपरों को मौके से हटा दिया था। खनिज विभाग को मौके पर एक भी वाहन नहीं मिला। इससे प्रतीत होता है कर्मचारियों की साठगांठ भी निर्माण एजेंसी के साथ हैं।

12 करोड़ 60 लाख रुपए का अवैध उत्खनन, जुर्माने का प्रस्ताव भेजा

नायब तहसीलदार अजय झा ने बताया कि बिंदल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने श्यामपुर रोड पर निमोटा पंचायत से लगी सरकारी पहाड़ को खोदकर मैदान बना दिया था। जब खनिज इंस्पेक्टर ने खनन की नप्ती की तो पाया कि निर्माण एजेंसी द्वारा 84 हजार घन मीटर कोपरा बिना अनुमति के खोद दिया गया है। जिस पर खनिज विभाग ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के पास भेजा है।

कलेक्टर करेंगे अमल

मुख्यमंत्री ने खनन-माफिया को मंच से चेतावनी दी है। इसमें कहा है कि खनन माफिया को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की नसीहत पर कलेक्टर कितना अमल कर पाते हैं, क्योंकि खनन माफिया पर 12 करोड़ 60 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव बनाकर खनिज विभाग ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

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