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  • 1.4 Degrees In Pachmarhi, Mercury Below 6 Degrees In 12 Districts, Orange Alert In 16 Districts Today

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शीतशहर:पचमढ़ी में 1.4 डिग्री, 12 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे, आज 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

भोपाल15 मिनट पहले
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उमरिया में बर्फीली ओस - Dainik Bhaskar
उमरिया में बर्फीली ओस
  • सितमगर सर्दी : भोपाल में लगातार दूसरे दिन चली शीतलहर, लेकिन दिन-रात का तापमान बढ़ा

प्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है। रविवार को भोपाल सहित 17 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। पचमढ़ी में सबसे कम 1.4 डिग्री पारा रहा। यहां लगातार दूसरा दिन है, जब पारा 2 डिग्री से कम रहा। इसके अलावा 12 जिलों में तापमान 6 डिग्री से कम रहा।

सागर काे छाेड़कर सभी जगह रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। हालांकि राजधानी में रात के तापमान में 1.2 डिग्री इजाफे के बावजूद पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे 6.4 डिग्री तक ही पहुंच सका। मौसम विभाग ने सोमवार को 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में तापमान और गिरेगा।

ऐसे समझें- तापमान बढ़ा फिर भी शीतलहर क्यों

मौसम वैज्ञानिक एवं ड्यूटी ऑफिसर पीके साहा के मुताबिक उत्तर से बर्फीली हवा आने से तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। तय मापदंड के मुताबिक यह शीतलहर के दायरे में आता है। शनिवार शाम से सुबह हाेने के पहले तक पारा तेजी से लुढ़क रहा था। सुबह 5:30 बजे के बाद इसकी चाल धीमी हाे गई, इसलिए तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई नहीं ताे पारा 4 डिग्री तक पहुंच जाता।

यहां चली शीतलहर : भोपाल, हाेशंगाबाद, उज्जैन, रतलाम, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सतना, रीवा, नाैगांव, खंडवा, खजुराहाे, दमाेह, उमरिया, रायसेन।

आज इन जिलों में अलर्ट : उज्जैन, रीवा, सतना, शहडाेल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, दमाेह, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, रतलाम, शाजापुर, गुना और दतिया।

सबसे ठंडे ये 12 शहर

पचमढ़ी- 1.4 डिग्री उमरिया - 2.3 डिग्री नाैगांव- 3.4 डिग्री

रायसेन- 3.8 डिग्री खजुराहाे- 4.0 डिग्री मंडला- 4.0 डिग्री

रीवा- 4.4 डिग्री उज्जैन- 4.5 डिग्री ग्वालियर- 4.6 डिग्री

सतना- 5.0 डिग्री शाजापुर- 5.1 डिग्री गुना- 5.4 डिग्री

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