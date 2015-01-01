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  • 150 Crores Owed To The Corporation; Works Like Building Permission, Marriage Registration Were Affected

स्ट्रीट लाइट और दफ्तरों की बत्ती गुल:निगम पर बिल के 150 करोड़ बकाया; बिल्डिंग परमिशन, विवाह पंजीयन जैसे काम हुए प्रभावित

भोपालएक घंटा पहले
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अन्नपूर्णा भवन...यहां भी निगम दफ्तर की बिजली काटी

नगर निगम के वार्ड कार्यालयों के साथ शहर के कई हिस्सों में स्ट्रीट लाइट की बत्ती गुल हो गई। इसकी वजह यह है कि नगर निगम को बिल के करीब 150 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को चुकाना है। इसमें से 60 करोड़ रुपए निगम दफ्तरों और स्ट्रीट लाइट आदि के हैं। शेष राशि कोलार व नर्मदा फिल्टर प्लांटों की है। बार-बार तकाजा करने के बाद भी जब राशि नहीं मिली तो बिजली कंपनी के स्टाफ ने कनेक्शन काटना शुरू कर दिए।

दोपहर बाद बिजली कंपनी के अमले ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन भी काट दिए। रात में कई प्रमुख सड़कें अंधेरे में डूबी रहीं। निगमायुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने पिछले दिनों दीपावली तक पूरे शहर की शत प्रतिशत स्ट्रीट लाइट चालू करने की घोषणा की थी। लेकिन अब कनेक्शन कटने से चालू स्ट्रीट लाइट ही बंद हो गई।

अन्नपूर्णा भवन...यहां भी निगम दफ्तर की बिजली काटी
सदर मंजिल के सामने स्थित अन्नपूर्णा भवन जिसमें पुराने शहर की बिल्डिंग परमिशन, कम्प्यूटर शाखा और विवाह पंजीयन शाखा के साथ निगम के स्वास्थ्य विभाग का एक दफ्तर है उसकी बिजली काटी गई है। अन्नपूर्णा भवन के सामने स्थित आंबेडकर वाचनालय की बिजली भी गुरुवार को काट दी गई। यहां निगम का अस्पताल व जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के दफ्तर हैं। यहां कामकाज प्रभावित हुआ।

23 लाख रु जमा कराए, कंपनी से चर्चा जारी है
आज ही 23 लाख जमा कराए हैं। निगम की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। शासन से विभिन्न मदों से मिलने वाली रकम अब तक नहीं मिली है.। चुंगी क्षतिपूर्ति भी घट कर 18 करोड़ रुपए रह गई है। बिजली कंपनी से चर्चा जारी है।
एमपी सिंह, अपर आयुक्त, ननि

हम मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने राशि जमा नहीं की
हमने निगम पर यह कार्रवाई मजबूरी में की है। अनेक बार नगर निगम अफसरों से संपर्क करने और अनुरोध करने के बाद भी जब राशि जमा नहीं हुई तो कनेक्शन काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। -एपी सिंह, जनरल मैनेजर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

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