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फिर पिछड़े हम:सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के मामले में भोपाल निगम की 15वीं रैंकिंग

भोपाल41 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में भोपाल नगर निगम फिसड्‌डी साबित हुआ है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में भोपाल की रैंक 15 वीं है। भोपाल में सर्वाधिक 2556 शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन केवल 34.9 प्रतिशत ही संतुष्टि के साथ बंद की गईं। 3.9 प्रतिशत शिकायतें तो 100 दिन से भी अधिक अवधि से लंबित हैं।

भोपाल 100 में से 71 अंक लेकर 15 वें नंबर पर रहा। 78.4 अंकों के साथ उज्जैन पहले नंबर पर है। इंदौर चौथे नंबर पर है। यह रिपोर्ट सामने आने पर नगर निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने आठ एल-1 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का नोटिस जारी किया।

इनमें सहायक यंत्री (सीवेज) गौरव परमार रवि सिंह, सहायक यंत्री स्मार्ट सिटी राजीव अग्निहोत्री, एएचओ मगनलाल झा, सब इंजीनियर (वैध कॉलोनी) गौरव निपसैया, उप राजस्व निरीक्षक (पार्किंग) सुभाष जोशी और सुपरवाइजर अविनाश तमोले शामिल हैं। उन्होंने शुक्रवार को खास तौर से सभी एल-1 अफसरों को सीएम हेल्पलाइन पर ध्यान देने को कहा है।

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