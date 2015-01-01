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मनमानी:ट्रांसफर के छह महीने बाद भी 160 जीआरपी कर्मचारियों ने खाली नहीं किए रेलवे क्वार्टर

भोपाल34 मिनट पहले
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  • प्रधान आरक्षक ने बिना अलॉटमेंट के महिला एसआई को सौंप दिया मकान का कब्जा

रेलवे के 160 आवासों पर शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मियों ने कब्जा कर रखा है। ये वे कर्मचारी हैं, जो भोपाल व हबीबगंज स्टेशनों पर मौजूद थानों से कई साल पहले तक अन्यत्र स्थानों जैसे विदिशा, सीहोर, रायसेन तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके बाद भी वे अपने कब्जे रेलवे के मकानों से नहीं छोड़ रहे हैं। एसीपी रेल हितेश चौधरी का कहना है कि उन्होंने इन मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। एएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

हाल ही में एक चीफ टिकट इंस्पेक्टर (सीटीआई) बाबूलाल मीना को ईस्ट रेलवे कॉलोनी में आरबी-3 कैटेगरी का 187 नंबर का आवास अलॉट किया गया। जब मीना अपने आवास पर कब्जा लेने पहुंचे, तो एक महिला एसआई का बोर्ड लगा मकान मिला, जिस पर ताला तक लगा हुआ था। इसके बाद सीटीआई ने रेल प्रशासन से लेकर एसपी रेल व जिला कलेक्टर तक से मकान पर कब्जा दिलाने की गुहार की। इसके बाद भी अब तक सीटीआई को अपने मकान का कब्जा नहीं मिल सका है। उन्हें यह आवास गत 16 अक्टूबर को अलॉट किया गया था पर वे उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं।

एसपी रेल बोले- एएसपी स्तर के अधिकारी से करवा रहे हैं जांच
आरक्षक ने खुद दे दिया मकान: रेलवे के सीनयर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय से मीना को दिए गए आवास की संयुक्त जांच करवाई जा चुकी है। यह आवास पूर्व में प्रधान आरक्षक उमाशंकर त्रिपाठी को अलॉट था। गत एक सितंबर तक उन्होंने उसे खाली नहीं किया। इतना ही नहीं इसी आवास में एक महिला सब इंस्पेक्टर को शिफ्ट करवा दिया। जबकि रेलवे ने उन्हें यह आवास अलॉट ही नहीं किया।

परेशान हो रहा सीटीआई
सीटीआई अपने मकान पर कब्जा लेने लगातार परेशान हो रहा है, इसके बाद भी उसे कोई भी अधिकारी आवास नहीं दिलवा पा रहा है। मकान पर महिला सब इंस्पेक्टर की नेम प्लेट लगी हुई है और ताला भी लगा है। इस कारण कोई भी रेलकर्मी या अधिकारी सीटीआई को मकान का कब्जा नहीं दिला पा रहा है।

सीटीआई को अलॉट हुए एक पखवाड़ा बीता : रेल प्रशासन द्वारा सीटीआई को ईस्ट रेलवे कॉलोनी में 16 अक्टूबर को मकान अलॉट किया जा चुका है। इसके बाद से लेकर अब तक एक पखवाड़े से ज्यादा बीत चुका है पर उन्हें मकान का कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जब भी वे मकान पर पहुंचते हैं, उस पर ताला लगा मिलता है। जबकि रेल प्रशासन ने उन्हें यह मकान कब्जा लेने के बाद सूचित करने तक की बात अलॉटमेंट लेटर में कही गई है।

रेलवे के आवासों पर जीआरपी कर्मियों के कब्जे संबंधी मामलों की जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
- हितेश चौधरी, एसपी रेल भोपाल

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