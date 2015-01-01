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दीपावली से पहले तोहफा:राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को आईएएस में प्रमोशन, आठ माह  से कर रहे थे इंतजार

भोपाल29 मिनट पहले
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राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को आईएएस में प्रमोशन मिला
  • डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन
  • सीएम के उप सचिव नीरज वशिष्ठ भी हुए प्रमोट

राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को दीपावली से पहले प्रमोशन का तोहफा मिला है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इन अफसरों को आईएएस अवार्ड होने का नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी कर दिया है। ये अफसर पिछले आठ माह से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। कोराना संक्रमण के चलते यह अवार्ड मिलने में देरी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उप सचिव नीरज वशिष्ठ का नाम भी प्रमोशन लिस्ट में है।

जानकारी के मुताबिक आईएएस अवार्ड के लिए हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) होती है। लेकिन 24 मार्च को लॉकडाउन होने से यह प्रक्रिया शुरु नहीं हो पाई। इस विलंब के कारण राज्य शासन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव अगस्त के अंतिम सप्ताह में भेजा था। इसके बाद 10 सिंतबर को दिल्ली में यूपीएससी ने डीपीसी की बैठक बुलाई थी।

तीन अफसरों को नहीं मिला प्रमोशन

नोटिफिकेशन के मुताबिक तीन अफसरों को प्रमोशन नहीं मिल पाया है। दरअसल, 1995 बैच के एसएएस अफसर विनय निगम ने वरिष्ठता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसका निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। इसलिए निगम को वरिष्ठता सूची में नीचे कर दिया गया है। इसी तरह पंकज शर्मा विभागीय जांच और विवेक सिंह निलंबित होने के कारण प्रमोशन नहीं पा सके।

राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को आईएएस में प्रमोशन का नोटिफिकेशन
राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अफसरों को आईएएस में प्रमोशन का नोटिफिकेशन

ये अफसर हुए प्रमोट

केदार सिंह, राजेश बाथम, संतोष कुमार वर्मा, दिनेश कुमार मौर्य, विवेक श्रौत्रिय, राजेश कुमार ओगरे, अरुण परमार, भारती जाटव ओगरे, विकास मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, कैलाश वानखेड़े, अमर बहादुर सिंह, मनीषा सेठिया, नीरज वशिष्ठ, किशोर कुमार कान्याल, रूही खान और पवन कुंमार जैन।

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