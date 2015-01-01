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व्यवस्था:2.37 करोड़ रुपए से डेवलप होंगे पुराने शहर के चौराहे

भोपाल12 मिनट पहले
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भोपाल के पांच चौराहा करोद, डीआईजी बंगला चौराहा, अल्पना, भोपाल टाकीज, नादरा बस स्टैंड चौराहा को सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाएगा। इसमें करोंद चौराहा पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होंगे। 87 लाख रुपए से शेष चौराहों को व्यवस्थित किया जाएगा।

भोपाल को देश की सबसे सुंदर राजधानी बनाने के संंबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा आयोजित बैठक में नगर निगम ने पांच चौराहों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री केवीएस चौधरी कोलसानी, आरटीओ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। शहर के ट्रैफिक को सुचारु बनाने के लिए सभी चौराहों के लेफ्ट टर्न को फ्री करने के लिए पहले चरण का काम शुरू होगा।

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