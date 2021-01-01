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  • 3 Cases Including Hospital Operator On Death Due To Current; Police Filed An FIR After 81 Days

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कार्रवाई:करंट से मौत पर अस्पताल संचालक समेत 3 पर केस; 81 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

भोपाल3 घंटे पहले
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  • दीपावली पर सीरीज डालते समय हुआ था हादसा

अशोका गार्डन स्थित आयुष्मान अस्पताल के संचालक समेत तीन डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया है। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि बिजली का काम न आने के बाद भी दीपावली से पहले सीरीज लगाने का काम बेटे को दे दिया। उसे करंट लगा और महीनेभर चले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल संचालक का कहना है कि मौत हमारे अस्पताल से जाने के काफी दिनों बाद चिरायु में हुई है। अस्पताल ने मौत की वजह कोरोना से होनी बताई है।

बीती 11 नवंबर को कबीटपुरा निवासी संजय पवार की इलाज के दौरान जान चली गई थी। दीपावली के दो दिन पहले आयुष्मान अस्पताल में बिजली की सीरीज लगाते समय संजय को करंट लगा था। टीआई आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक संजय की मां दुर्गा बाई ने इस संबंध में लिखित शिकायत की थी।

संचालक बोले- करंट लगने से नहीं, कोरोना से हुई मौत
अस्पताल संचालक डॉ. हितेश शर्मा का कहना है कि संजय हमारा कर्मचारी नहीं था। वह वार्ड ब्वॉय के साथ आता था। हादसे के बाद हमने एक महीने तक संजय का इलाज किया। परिवार अपनी मर्जी से पहले उसे पीपुल्स ले गए फिर चिरायु में भर्ती करवाया। उसकी मौत की वजह करंट से झुलसने के कारण नहीं, बल्कि कोविड के कारण लिखी गई है।

आरोप- बिजली का काम नहीं जानता था संजय
मां का कहना था कि संजय बिजली का काम नहीं जानता था, इसके बाद भी मैनेजर शशि ठाकुर ने उसे सीरिज लगाने को कहा था। सर्किट लगाते समय वह पास से गुजर रही हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आवेदन के आधार पर पुलिस ने डॉ. हितेश शर्मा, डॉ. फजल और शशि ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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