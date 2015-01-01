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  • 30 Smart Parking Of The City Which Has Been Closed For The Last 6 Months, Will Start By Next Month

आर्थिक नुकसान से बचने की कवायद:पिछले 6 माह से बंद शहर की 30 स्मार्ट पार्किंग अगले माह तक हो जाएंगी शुरू

भोपालएक घंटा पहले
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  • घाटे से बचने नगर निगम ने कंपनी से लिए 130 करोड़ रुपए एडवांस
  • एक सप्ताह के भीतर निगम और कंपनी के बीच हो जाएगा अनुबंध

पिछले 6 माह से बंद पड़ी शहर की स्मार्ट पार्किंग अगले महीने शुरू हो जाएंगी। नगर निगम ने दिल्ली की कंपनी विक्टोरियस को पार्किंग का कॉन्ट्रेक्ट दिया है। कंपनी से साल भर का पार्किंग शुल्क 1.30 करोड़ रुपए एडवांस में जमा करा लिया गया है। कंपनी एक माह के भीतर अपनी तैयारियां पूरी करके पार्किंग की व्यवस्थाओं को संभाल लेगी। निगम ने करीब 3 साल पहले बेंगलूरु की माइंडटेक कंपनी को शहर की पार्किंग का कॉन्ट्रेक्ट दिया था। कंपनी द्वारा निगम में दी जाने वाली राशि और कुछ स्थानों पर अवैध वसूली आदि की शिकायतों को लेकर निगम और कंपनी के बीच विवाद इतना बड़ा कि कंपनी ने खुद ही काम बंद कर दिया था।

पार्किंग शुल्क नहीं बदलेगा
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मई 2017 में तय किया गया रोजाना का पार्किंग शुल्क ही नई व्यवस्था में लागू रहेगा। पिछले महीने मंथली पार्किंग के शुल्क में जरूर बदलाव किया गया है।

अब आर्थिक नुकसान नहीं होगा... अपर आयुक्त एमपी सिंह ने बताया कि इस बार कंपनी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए एडवांस में जमा करा लिए गए हैं, यानी अब कंपनी यदि बीच में भी काम छोड़ती है या कोई विवाद की स्थिति बनती है तो निगम को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। एक सप्ताह के भीतर नगर निगम और कंपनी के बीच अनुबंध हो जाएगा। इसके बाद एक माह का समय उन्हें तैयारियों के लिए दिया गया है। यानी दिसंबर के अंत में शहर में 30 स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग शुरू हो जाएगी।

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