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इतनी संख्या में पहली बार पहुंचे यात्री:314 दिन बाद हबीबगंज पर इतनी भीड़, जनशताब्दी से आए 1282 यात्री

भोपालएक घंटा पहले
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बुधवार को जनशताबदी एक्सप्रेस के हबीबगंज स्टेशन पर पहुंचते ही एकसाथ इतने यात्री उतरे। यह स्थिति तब है जब रिजर्व टिकट पर ही यात्रा करने की अनुमति है। - Dainik Bhaskar
बुधवार को जनशताबदी एक्सप्रेस के हबीबगंज स्टेशन पर पहुंचते ही एकसाथ इतने यात्री उतरे। यह स्थिति तब है जब रिजर्व टिकट पर ही यात्रा करने की अनुमति है।
  • प्लेटफॉर्म-3 पर आई थी ट्रेन

भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें बढ़ने के साथ ही यात्री संख्या भी बढ़ रही है। भोपाल स्टेशन पर पहले के मुकाबले 60 व हबीबगंज में 50 फीसदी से ज्यादा यात्री आवागमन करने लगे हैं। कोविड-19 अवधि में जब जून में ट्रेनें शुरू हुई थीं, उस वक्त हबीबगंज स्टेशन पर मुश्किल से 7-8 ट्रेनें और 300 तक ही यात्री आवागमन कर रहे थे। भोपाल स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या 28 थी। इनमें 1200 यात्री ही आवागमन कर रहे थे।

सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश का कहना है कि अब लोग सुरक्षा इंतजाम के साथ यात्रा कर रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म-3 पर जब जबलपुर-हबीबगंज जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंची, तो उसमें से 1282 यात्री उतरे। जबकि इस ट्रेन में कुल सीटों की संख्या 1560 है।

भोपाल व हबीबगंज स्टेशन पर ट्रेन व यात्री

स्रोत: स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों की एक दिन में अधिकतम संख्या दी जा रही है।
स्रोत: स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों की एक दिन में अधिकतम संख्या दी जा रही है।

भोपाल स्टेशन पर भी 70% यात्री: यदि रेलवे स्टेशनों के हिसाब से यात्री संख्या देखें, तो भोपाल में यह संख्या संक्रमण के पहले के मुकाबले अब तक 70% तक पहुंच गई है। जबकि हबीबगंज में लगभग 60% तक यात्री पहले की तुलना में आवागमन कर रहे हैं।

अभी भी कम हैं ट्रेन- कोविड-19 संक्रमण के पहले भोपाल स्टेशन से एक तरफ से प्रतिदिन 134 ट्रेनें चलती थीं। वर्तमान में यह संख्या 95 तक ही पहुंच सकी है। इसी तरह हबीबगंज स्टेशन पर पूर्व में प्रतिदिन 86 ट्रेनें आती थीं, लेकिन अब यह संख्या 48 तक ही पहुंच सकी है।

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