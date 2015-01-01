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खतरे में जिंदगियां:घरों के अंदर 33केवी और 11केवी की हाईटेंशन लाइनें, 500 से ज्यादा घरों में बिजली लाइन से खतरा

भोपाल33 मिनट पहले
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वन ट्री हिल्स
  • वन ट्री हिल्स से इंदिरा नगर तक कहीं 33केवी तो कहीं 11केवी की खतरनाक लाइनों के नीचे बने घरों में लोग बेखौफ रह रहे

(जितेंद्र मेहरा)​​​ हाईटेंशन और लो टेंशन लाइनों के नीचे संत हिरदाराम नगर की बड़ी आबादी खतरे की जद में है। यहां वन ट्री हिल्स से इंदिरा नगर तक कहीं 33केवी तो कहीं 11केवी की खतरनाक लाइनों के नीचे बने घरों में लोग बेखौफ रह रहे हैं। खतरा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है संतनगर में बढ़ते निर्माण के कारण कई स्थानों पर तो लो टेंशन लाइनों वाले खंभे रहवासियों के घरों के अंदर तक आ चुके हैं, जिनके कारण बड़ा हादसा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है।

बिजली कंपनी की ओर से लाइनों के मेंंटेनेंस के लिए जिम्मेदार अफसर ऐसे घरों और दुकानदारों को सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित रहते हैं। अतिक्रमण निगम को तोड़ना है, इसलिए यहां भी नोटिस देकर जवाबदारी पूरी कर लेते हैं, इधर निगम ने बिजली की लाइनों के नीचे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की या नहीं, इसकी कभी निगरानी तक नहीं हुई। इसी कारण संत नगर का एक बड़ा इलाका 40 सालों से अतिक्रमण के कारण हादसे का केन्द्र बनता जा रहा है।

बड़ा सवाल यह भी...हादसे के लिए आखिर कौन होगा जिम्मेदार
हाईटेंशन लाइन के खतरों की जद में वन ट्री हिल्स, लक्ष्मण नगर, इंदिरा नगर, संजय नगर सहित कई कॉलोनियां हैं। ऐसे में आगे इन लाइनों के लिए किसी तरह के निर्माण न हो, जिम्मेदार अफसरों के पास इसके लिए भी कोई योजना नहीं है। हाईटेंशन लाइन को बसाहट वाले इलाके से दूर करने की बात तो छोड़ ही दीजिए।

यह नियम है

  • मकान के ऊपरी हिस्से से एलटी लाइन 8 फीट, 11 केवी लाइन 10 फीट व 33केवी लाइन 12 फीट दूर होनी चाहिए।
  • मकान की दीवार से एलटी लाइन 4 फीट, 11 केवी लाइन 6 फीट व 33 केवी लाइन 8 फीट दूर होना चाहिए।
  • किसी ट्रांसफार्मर से हाईटेंशन की दूरी 2.80 मी. होनी चाहिए।
कहीं-कहीं... घरों के बीच में तारों के जाल
कहीं-कहीं... घरों के बीच में तारों के जाल

हम नोटिस दे सकते हैं, कार्रवाई तो निगम करेगा
बिजली की लाइनों के नीचे बने मकानों को चिह्नित करके नोटिस जारी किया जाता है। जिसकी जानकारी हम नगर निगम के अधिकारियों के पास भी भेजते हैं, ताकि ऐसे निर्माणों को हटाया जा सके। हम नोटिस दे सकते हैं, कार्रवाई तो निगम को ही करना है।
-एमपी सिद्दकी, डीजीएम, एचटीएम, मप्रमक्षेविविक

एचटी-एलटी लाइनों के नीचे बने घरों और दुकानों की बिजली कंपनी ने हमें कोई जानकारी नहीं दी है। शिकायतें मिलने पर भवन अनुज्ञा सहित जिला प्रशासन इन्हें हटाने के लिए निर्णय करता है। इसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई होती है।
-आकाश मिश्रा, प्रभारी अतिक्रमण, हुजूर क्षेत्र, नगर निगम

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