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छापामारी:3350 किलो महुआ लाहन और 340 लीटर भट्टी शराब बरामद

भाेपाल2 घंटे पहले
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आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर शनिवार की सुबह बैरसिया के ग्राम सोनकच्छ के बिजौरा टपरा में छापा मारा। यहां से 3350 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 340 लीटर हाथ भट्टी शराब समेत शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए हैं। दस लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए हैं।

शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे एसडीओपी बैरसिया केके वर्मा, थाना प्रभारी बैरसिया कैलाश भारद्वाज एवं प्रिवेंटिव प्रभारी विवेक त्रिपाठी के साथ पुलिस एवं आबकारी की टीम ने बिजौरा टपरा के साथ आसपास के नदी नालों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान घरों, आस-पास की सरकारी जमीन और नालों के किनारे जमीन के नीचे दबाकर फरमेंटेशन के लिए सड़ाई जा रही 3350 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 340 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद की गई।

महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। एक घर से प्लास्टिक केन में भरी 70 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद हुई। कार्रवाई को देखकर बाइक लेकर भागे एक युवक के पास से प्लास्टिक की थैलियों में भरी 62 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई।

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