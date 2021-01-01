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बजट-2021:आयोग की अनुशंसा पर बजट में होगी 34850 करोड़ की अनुदान राशि

भोपालएक घंटा पहले
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  • प्रावधान...इस राशि से पेयजल वितरण, वाटर हार्वेस्टिंग, ओडीएफ से जुड़े काम और पानी की री-साइकलिंग होगी

प्रदेश के इस साल के बजट में इसमें अहम पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश को 34850 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को शामिल किया जा रहा है। इस राशि से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल वितरण, रेन वाटर हारवेस्टिंग, ओडीएफ से जुड़े काम और पानी की रिसाइकलिंग जैसे काम होना है। राजस्व घाटे की भरपाई, स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन में भी इस राशि का उपयोग हो सकेगा। शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए 8706 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसमें खास यह है कि सरकार अनुदान की इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन भत्तों में नहीं कर पाएगी। यह राशि जिन मदों में दी गई है, उसका उपयोग उसी काम में करना होगा।

प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए सबसे ज्यादा 13411 करोड़ रुपए का अनुदान मिल रहा है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के रखरखाव, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय और ग्रामीण निकायों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है।

आयोग की अनुशंसा पर राज्य को प्राप्त सहायता राशि

अटल प्रोग्रेस-वे के लिए मिलेंगे 800 करोड़ रुपए
अटल प्रोग्रेस-वे के लिए केंद्र से इस साल 800 करोड़ रुपए मिलना अनुमानित है। इस योजना को एनएचएआई द्वारा पूरा किया जाना है। पूर्व में चंबल एक्सप्रेस- वे के नाम से इस योजना में 300 किलोमीटर मार्ग का निर्माण होना है। हालाकि राज्य सरकार को इस योजना में सिर्फ जमीनों का अधिग्रहण करना है। बाकी काम कार्य केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को कराना है।

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