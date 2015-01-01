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रियल एस्टेट में तेजी:10 दिन में 3512 रजिस्ट्री यानी रोजाना 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त

भोपाल4 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • कोरोना के शुुरुआती दौर में बनी मंदी की स्थिति हुई दूर
  • नगरीय निकाय कर में दो प्रतिशत की छूट मिलने की वजह से भी बढ़ीं रजिस्ट्रियां

त्योहारी सीजन में राजधानी में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त भी जमकर हो रही है। दिवाली के पहले 10 दिन में ही 24.69 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हो गई हैं। इन 10 दिनों में 3512 रजिस्ट्री हुईं, यानी रोजाना 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की गई। खास बात यह है कि अक्टूबर-नवंबर में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रजिस्ट्री होने का अनुमान हैं। इन महीनों में चालू वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रजिस्ट्री हुई हंै। खास बात यह है कि नगरीय निकाय कर में दो प्रतिशत की छूट मिलने की वजह से भी रजिस्ट्रियां बढ़ी हैं।

2 नवंबर को 433 रजिस्ट्री हुईं
नवंबर के शुरुआती 10 दिनों में ही 24.69 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हो गई हैं। खास बात यह है कि कार्यालयीन दिवस में केवल एक दिन 5 नवंबर काे 291 रजिस्ट्री हुई, अन्य सभी दिन 300 से ज्यादा रजिस्ट्री रोज हुईं। 2 नवंबर को सर्वाधिक 433 रजिस्ट्री हुईं। गुरुवार को भी 300 से ज्यादा रजिस्ट्री हुईं।

चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ की आय
अफसरों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा 60.60 करोड़ की रजिस्ट्री हुईं। नवंबर में यह आंकड़ा इसके आसपास रहने के आसार हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना के शुुरुआती दौर में जो मंदी की स्थिति बन गई थी, वह अब दूर हो गई है। इस बार अक्टूबर मे पिछले साल से अधिक रजिस्ट्री हुई हैं। पिछले साल अक्टूबर में 5435 रजिस्ट्री व 59.85 करोड़ की आय हुई थी, जबकि इस बार 5676 रजिस्ट्री के साथ 60.60 करोड़ की आय हुई।

किस महीने, कितनी आय ।
किस महीने, कितनी आय ।

92 करोड़ की आय 4 महीने में
अप्रैल से जुलाई तक लगभग 92 करोड़ की रजिस्ट्री हुई थीं। अप्रैल में लॉकडाउन के कारण बिल्कुल भी आय नहीं हुई। अगस्त व सितंबर में स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। अगस्त में 52 करोड़ और सितंबर में 42 करोड़ की रजिस्ट्री हुईं, लेकिन अब अक्टूबर व नवंबर को मिलाकर ही 100 करोड़ से ज्यादा आय का अनुमान है। पिछले साल नवंबर में 48.73 करोड़ की आय रजिस्ट्री से हुई थी।

नवंबर में कब कितनी रजिस्ट्री
नवंबर में कब कितनी रजिस्ट्री

त्योहारी सीजन में बढ़ीं रजिस्ट्री
त्योहारों के सीजन में पिछले महीनों के मुकाबले अधिक रजिस्ट्री हुईं। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रॉपर्टी पहले ली और अब रजिस्ट्री करवा रहे हैं। दो प्रतिशत की छूट मिलना भी रजिस्ट्री का बड़ा कारण है। -प्रभाकर तिवारी, वरिष्ठ जिला पंजीयक

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