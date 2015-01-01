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कोरोना के लिए सरकार की तैयारी:प्रदेश के 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले मिलेगी वैक्सीन, बाकी को बाद में; जनवरी 2021 तक वैक्सीन आने की संभाव

भोपाल11 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

मप्र में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के हेल्थ वर्करों को बांटी जाएगी। इसके बाद रेवेन्यू, पुलिस समेत अन्य को मिलेगी। फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रदेश में कोल्ड चैन विकसित की जाएगी।

वैक्सीन के लिए बनी टास्क फोर्स के मेंबर व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी में आएगी। प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स की संख्या लगभग 4 लाख है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी को लेकर गुरुवार को समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि कोरोना के तहत जिलों के लिए नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी वैक्सीन की तैयारियां कर लें। बैठक में बताया गया कि कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। रिकवरी रेट बढ़कर 94 प्रतिशत हो गया है। एक्टिव प्रकरणों की संख्या 7756 रह गई है।

53% मरीज होम आइसोलेशन में
होम आइसोलेशन में कोरोना के 53 प्रतिशत मरीज हैं। इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पतालों में 17 प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि निजी अस्पताल मरीजों से ज्यादा पैसा न लें।

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