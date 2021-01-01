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प्रदूषण की जांच:धुंआ छोड़ते मिले 5% वाहनों को समझाइश के बाद छोड़ा

भोपाल3 घंटे पहले
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32वें सड़क सुरक्षा माह के 17वें दिन बुधवार दोपहर पुलिस, नापतौल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। रोशनपुरा चौराहा और गणेश मंदिर तिराहा पर वाहन चैक किए गए। खाद्य विभाग की टीम ने 38 वाहनों के ईंधन की सैंपलिंग भी की।

150 वाहन चैक किए
चैकिंग के दौरान कुल 150 वाहनों में प्रदूषण की जांच की गई। इनमें 5 फीसदी वाहन अलार्मिंग पोजीशन में पाए गए। इन वाहन चालकों को समझाइश देकर छोड़ दिया।

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