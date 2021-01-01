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दिव्यांग फ्रेंडली अस्पताल:54 लाख से रेडक्रॉस अस्पताल में हो रहे बदलाव; दिव्यांगों के लिए महसूस होने वाली टाइल्स के साथ रैलिंग

भोपालएक घंटा पहले
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दिव्यांग मरीजों की खातिर अस्पताल में रैलिंग लगाई जा रही है। - Dainik Bhaskar
दिव्यांग मरीजों की खातिर अस्पताल में रैलिंग लगाई जा रही है।
  • महीने भर में पूरे हो जाएंगे सभी काम

रेडक्रॉस अस्पताल को पूरी तरह से दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसके तहत टिक टॉक टाइल्स (सेंसेशन वाले टैक्सटाइल्स, टाइल्स) लगाए जा रहे हैं। दीवारों, सीढ़ियों और रैंप पर रैलिंग लगाई जा रही हैं। आईसीयू से लेकर शौचालयों के दरवाजों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर 54 लाख रुपए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से खर्च किए जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि एक महीने में यहां तमाम काम पूरा कर लिया जाएगा।

दरअसल, अस्पताल में आने वाले दिव्यांग मरीजों को परिसर में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर हुए यहां करीब आधा दर्जन बदलाव किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत रैलिंग लगाने से की गई है।

अस्पताल के एंट्री गेट पर हाेंगी व्हील चेयर
टिक टॉक टाइल्स : अस्पताल परिसर में बाहर से लेकर पूरे कॉरिडोर की एक लाइन में टिक टॉक टाइल्स लगाई जाएंगीं। चलने के दौरान दिव्यांग इनको महसूस करके ओपीडी तक आसानी से पहुंच सकेंगे।
शौचालय : दरवाजों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ बाथरूम के अंदर भी स्पेस बढ़ेगा, ताकि दिव्यांग व्हील चेयर के साथ बाथरूम में आसानी से जा सकें।
पार्किंग : 400 वर्गफीट में रिजर्व पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इस कवर्ड पार्किंग में ही दो व्हील चेयर उपलब्ध रहेंगी। पार्किंग से लगाकर ही दिव्यांगों के लिए सर्वसुविधायुक्त शौचालय भी बनाया जा रहा है।
व्हील चेयर : अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ही 10 व्हील चेयर और पार्किंग में दो व्हील चेयर उपलब्ध रहेंगी। ताकि, आने वाले दिव्यांग मरीज आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

अधीक्षक ने कहा-लगेगी टिक टॉक टाइल्स
अस्पताल अधीक्षक प्रार्थना जोशी ने बताया कि तीन मंजिला बिल्डिंग के हर फ्लोर पर एक दिव्यांग स्पेशल शौचालय बनेगा। हर फ्लोर पर एक लाइन में टिक टॉक टाइल्स लगेंगी। प्राइवेट रूम, आईसीयू, ओटी और शौचालयों के 18 दरवाजों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है।

जल्द पूरे हो जाएंगे काम
अस्पताल परिसर को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जा रहा है। लगभग एक महीने में काम पूरे हो जाएंगे।
-आशुतोष पुरोहित, चेयरमैन, मप्र रेडक्रॉस सोसायटी

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