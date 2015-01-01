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ट्रेनाें के रूट बदले:गुर्जर आंदाेलन के चलते आज भी बदले हुए रूट से चलेंगी 8 ट्रेनें

भोपाल40 मिनट पहले
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राजस्थान में गुर्जर आंदाेलन के चलते रविवार को भी कई ट्रेनाें के रूट बदले गए हैं। रेलवे अधिकारियाें ने बताया कि रविवार काे पुणे-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल, बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर स्पेशल एवं मडगांव-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल को परिवर्तित मार्ग वाया- नागदा, संत हिरदाराम नगर, बीना, झांसी, मथुरा जंक्शन होकर चलाया जाएगा।

रविवार काे ही नई दिल्ली-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्पेशल, नई दिल्ली-मुम्बई सेंट्रल राजधानी स्पेशल, हजरत निजामुद्दीन-मुम्बई सेंट्रल अगस्त क्रांति स्पेशल एवं अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को परिवर्तित मार्ग से होकर चलाया जाएगा।

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