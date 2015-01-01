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गुपकार पर शिवराज का हमला:अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों व गांधियों ने एकजुट होकर कश्मीर में जहर घोला

भोपाल18 मिनट पहले
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शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
  • कश्मीर में आठ दलों के नए गुपकार संगठन या एलायंस पर तीखा हमला

कश्मीर में आठ दलों के नए गुपकार संगठन या एलायंस पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह गुपकार संगठन और कांग्रेस कश्मीर के माहौल में जहर घोलना चाहते हैं, उसे अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों और गांधियों ने मिलकर यही किया। शिवराज सिंह ने परोक्ष रूप से फारुख अब्दुला परिवार, महबूबा मुफ्ती व सोनिया गांधी परिवार पर निशाना साधा। वे शुक्रवार को भाजपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

सीएम ने कहा कि यह समझ नहीं आता कि इसे गुपकार एलायंस कहें, एंटी नेशनल एलायंस कहें या एंटी पीपुल्स एलायंस कहें। इस एलायंस में जितने भी नेता शामिल हैं, वे सब राष्ट्रविरोधी बयानबाजी करते हैं। आज गांधी परिवार कश्मीर के अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार के साथ है, तो उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाकर इनकी लूट पर रोक लगा दी है।

देश का विभाजन स्वीकारा
शिवराज सिंह ने कहा कि कश्मीर के कांग्रेसी नेता जहांजेब ने तो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से दोबारा धारा 370 लागू कराने की बात कही है। पं. नेहरू ने जल्दी सत्ता हासिल करने के प्रयास में देश का विभाजन स्वीकार किया।

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