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100% अटेंडेंस:15 साल की स्कूल लाइफ में अदिति ने 12वीं तक कभी क्लास मिस नहीं किया, यूनीक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज

भोपालएक घंटा पहलेलेखक: राजेश गाबा
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अदिति भार्गव केंद्र सरकार के यूनीक वर्ल्ड रिकॉर्ड अवॉर्ड के साथ। - Dainik Bhaskar
अदिति भार्गव केंद्र सरकार के यूनीक वर्ल्ड रिकॉर्ड अवॉर्ड के साथ।
  • बीमार हुई फिर भी स्कूल कभी नहीं छोड़ा
  • इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज

यूं तो आजकल के बच्चे स्कूल जाने से अपना जी चुराने से बाज नहीं आते। स्कूल जाने से बचने के लिए नए-नए बहाने बनाते हैं लेकिन बहानेबाज बच्चों से अलहदा राजधानी की एक ऐसी भी छात्रा है, जो नर्सरी से लेकर बारहवीं तक कभी भी स्कूल में गैरहाजिर नहीं हुई। उसकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और भारत सरकार की यूनीक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने नाम दर्ज कर मुहर लगाई है...जो एक विश्व रिकार्ड है। अदिति ने 15 साल की स्कूल लाइफ में सौ फीसदी उपस्थिति का रिकॉर्ड कायम किया। 11 नवंबर सन्‌ 2001 में जन्मी अदिति ने नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2005-06 से 2019- 20 के बीच पूरी की है। अदिति ने बताया कि स्कूल में उपस्थिति और पढ़ाई मैंने रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई रिकॉर्ड बनेगा। इतना जरूर है कि बेवजह के काम और बहाने बनाकर स्कूल बंक करने वाले स्टूडेंट्स के सामने मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी। पढ़ाई के दौरान क्विज, डांस, डिबेट कॉम्पिटीशन आदि में हिस्सा लेती रही हूं, जिसमें कई पुरस्कार जीते हैं।

बीमार होने के बावजूद कभी मिस नहीं किया स्कूल

अदिति के पिता संजीव भार्गव ने बताया कि स्कूल और पढ़ाई के प्रति बेटी का लगाव देख हमने हमेशा उसका सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान बीमार होने और घर परिवार में कार्यक्रमों के बावजूद उसने एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया, जबकि हमने कई बार स्कूल जाने से मना किया था। उन्होंने बताया कि बेटी की खातिर हम कई विवाह आदि समारोह में शामिल नहीं हो पाए। स्कूल में उपस्थिति के साथ ही अदिति पढ़ाई, अनुशासन और स्कूल एक्टिविटी में भी नंबर वन रहीं हैं। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड एग्जाम में अदिति ने 84 प्रतिशत अंकों के साथ कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल से सफलता प्राप्त की। अदिति स्कूल में सोशल मिनिस्टर रहीं। साथ में कराटे में ब्लैक बेल्ट और एनसीसी की बेस्ट कैडेट भी रहीं। अदिति ने इसका पूरा श्रेय माता पिता , बहन और टीचरों को दिया है। अदिति की बड़ी बहन आस्था उनके इस रिकाॅर्ड से बहुत खुश है। साथ ही बताया कि अदिति के रिकाॅर्ड को कॉलोनी और उसके स्कूल के छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। अदिति इन दिनों बीएएलएलबी कर रही हैं। अदिति ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया है..जो विचाराधीन है। अदिति आगे चलकर जज बनाना चाहती है। अदिति ने इतनी छोटी उम्र में जो रिकाॅर्ड बनाया वो दूसरे के लिए प्रेरणा है।

यह हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि

कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर पवित्रा ने बताया कि अदिति हमारे स्कूल की मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है। 15 साल तक स्कूल को कभी उसने मिस नहीं किया। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उसकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अब केंद्र सरकार ने भी उसे सम्मानित किया। यह अदिति के साथ कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल और भोपाल के लिए भी बड़ी उपलब्धि है।

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