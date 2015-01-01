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नीट यूजी काउंसलिंग-2020:सरकारी कॉलेजों में 2035 सीट पर मिलेगा एडमिशन

भोपालएक घंटा पहले
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चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट यूजी 2020 आयोजित की जा रही है। इनमें एडमिशन के लिए 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। शनिवार विभाग ने मेडिकल व डेंटल कॉलेजों का फाइनल सीट चार्ट जारी कर दिया है।

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेशभर के सभी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 2035 हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटे की 305 सीट हैं। इसके अलावा सभी वर्ग के लिए ओपन कैटेगरी में 1514 सीट हैं। इसके अलावा शासकीय डेंटल कॉलेज इंदौर में बीडीएस की 63 सीट हैं। एडमिशन संबंधी विभिन्न दिशा निर्देश वेबसाइट https://dme.mponline.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

150 सीट के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जुड़ा
भोपाल में महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर में भी इस सत्र से छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। यहां एमबीबीएस की 150 सीट हैं। इसके अलावा पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल भोपाल में 150, एलएल मेडिकल कॉलेज भोपाल में 150, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल में 150, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर में 150, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में 250, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में 150, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में 150 हैं। सभी 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुल 1167 ओपन सीट हैं। इसके अलावा 222 एनआरआई और दिव्यांग के लिए 61 सीट आरक्षित हैं। इसके अलावा प्रदेश में 13 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में बीडीएस की 1220 सीट हैं।

जीएमसी : 250 में से 183 सीटें रहेंगी ओपन
गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमबीबीएस की 250 सीट हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटे की 37, भारत सरकार द्वार नामांकित 8 सीट, दिव्यांगों के लिए 10 सीट और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 6 व ओपन सीट 183 हैं।

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