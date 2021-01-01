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इंडिगो:पहले ही दिन 40 मिनट लेट हो गई अहमदाबाद फ्लाइट

भोपाल5 घंटे पहले
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इंडिगो की भोपाल से अहमदाबाद और लखनऊ फ्लाइट बुधवार से शुरू हो गईं। हालांकि पहले ही दिन अहमदाबाद से भोपाल पहुंची फ्लाइट करीब 40 मिनट की देरी से आई। लखनऊ से भोपाल आने वाली फ्लाइट शुरुआत में करीब 25 मिनट लेट होने के बाद सही समय पर पहुंच गई। हालांकि एअर इंडिया की मुंबई से भोपाल आने वाली ईवनिंग फ्लाइट करीब 50 मिनट की देरी से यहां आ सकी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम का कहना है कि लगातार फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने का फायदा ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को मिल सकेगा। अहमदाबाद से भोपाल आने वाली 6ई-7166 इंडिगो की फ्लाइट अपने निर्धारित समय शाम 4:05 बजे की जगह 4:45 बजे यहां पहुंची, जबकि एअर इंडिया की एआई-631 मुंबई से ईवनिंग के समय भोपाल आने वाली फ्लाइट अपने निर्धारित समय शाम 6 की जगह करीब 6:50 बजे यहां आ सकी। इस तरह यह फ्लाइट लगभग 50 मिनट लेट हुई। वहीं, अहमदाबाद से 49 यात्री भोपाल आए और 29 रवाना हुए। भोपाल से 53 यात्री लखनऊ गए और वहां से 30 आए।

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